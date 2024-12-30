Відомий співак після відмови від нацвідбору на "Євробачення-2025" пройшов у відбір іншої країни

Teslenko після скандалу в Україні потрапив до лонглиста за кордоном.

Український співак Teslenko після розірвання договору про участь в українському нацвідборі на "Євробачення-2025" зробив неочікувану заяву.

У своєму фотоблогу Олександр Тесленко (справжнє ім'я Teslenko) поділився з фанами звісткою, що незабаром знову спробує свої сили у відборі на "Євробачення". Щоправда, втілювати мрію артист вирішив вже не від України, а від Сан-Марино. Як виявилося, раніше Teslenko потайки від усіх подав туди свою конкурсну композицію. Зрештою, іноземні судді високо її оцінили та запросили українця на наступний етап прослуховувань.

Олександр каже, що не збирається відмовлятися від свого коріння, натомість прагне заявити про Батьківщину на ще більшу аудиторію. Тож знаменитість ділиться, що його конкурсна пісня транслює українські мотиви. Чи вдасться Teslenko пройти у фінал відбору на "Євробачення-2025" у Сан-Марино, стане відомо згодом.

Teslenko

"Хотіли тримати це в таємниці, але наша заявка пройшла до лонглиста нацвідбору в Сан-Марино. Наш трек наповнений українськими мотивами та духом країни. І ми хочемо підсилити присутність українців на "Євробаченні". Так, я мріяв представляти Україну, але, зважаючи на обставини, спробую зробити це від іншої країни", — заявив Teslenko.

Нагадаємо, нещодавно у Мережі ширилися чутки про схожу ситуацію зі співачкою Олею Поляковою. Подейкували, що зірка потайки готується представляти іншу країну на "Євробаченні-2025". Зрештою, вона вийшла на зв'язок і відповіла, чи правда це.

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