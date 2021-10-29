Відомий співак побив свою тещу, вона заявила на нього до поліції

Відомий співак побив свою тещу, вона заявила на нього до поліції

Конфлікт стався у родині Джіджі Хадід та Зейна Маліка.

Відомий британський співак Зейн Малік потрапив у скандал.

Як передає видання TMZ, теща артиста, Іоланда Хадід заявила на нього до поліції після того, як він на неї підняв руку. Конфлікт стався минулого тижня, коли Іоланда прийшла додому до Зейна та своєї доньки Джіджі Хадід, коли її не було вдома.

Жінка хотіла провідати свою однорічну онучку. Між зятем і тещею стався конфлікт, у результаті якого, як стверджує Іоланда, Зейн її "вдарив".

Джіджі Хадід з мамою / instagram.com/gigihadid

Своєю чергою, Малік встигнув відреагувати на ситуацію у своєму Twitter.Він зазначив, що як приватна особа не хотыв виносити сварку на люди, аби вберегти свою доньку. Однак змушений прокоментувати інцидент, оскільки його звинувачують у тому, чого він не робив. Зейн вважає, що це б мало лишатися особистою справою, проте "наразі існують розбіжності".

twitter.com/zaynmalik

"Я категорично заперечую завдання ударів по Іоланді Хадід, і заради своєї дочки я відмовляюся повідомляти будь-які подробиці. І я сподіваюся, що Іоланда перегляне свої помилкові звинувачення і перейде до вирішення цих сімейних проблем у приватну площину", - написав у Twitter Зейн.

Джіджі Хадід та Зейн Малік / Associated Press

Також Малік повідомив, що він вже два тижні не бачив Джіджі, а видання TMZ зазначає, що пара розійшлася близько місяця тому. Цілком ймовірно, що причиною розриву стала сварка Зейна з Іоландою.

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