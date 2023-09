Відомий співак подав на розлучення зі своїм чоловіком після 17 років шлюбу

Австралійський співак, фронтмен відомого у 2000-х гурту Savage Garden Даррен Гейз подав на розлучення зі своїм партнером, Річардом Калленом.

Пара була разом 17 років. Як пише портал TMZ, у понеділок, 18 вересня Гейз оформив необхідні документи на розірвання шлюбу і подав їх до суду. Як причину, музикант вказав "непримиренні розбіжності".

Зазначимо, що про свій розрив Гейз та Каллен оголосили ще у травні цього року, однак офіційно подали документи лише зараз. Тоді Даррен написав пост, сповнений подяки ексчоловіку за всі 17 років, проведених разом.

Даррен Гейз з ексчоловіком / Фото: instagram.com/darrenhayes

Також співак відповів на будь-які припущення щодо того, чому вони розійшлися:

"Оскільки люди будуть запитувати, дозвольте мені відповісти на неприємні запитання, щоб назавжди прибрати їх з дороги – ні, тут немає жодного скандалу, про який можна було б повідомити, невірності, чи вини третьої особи", - сказав тоді Гейз.

Ексчоловік Даррена Гейза з їхнім домашнім улюбленцем / Фото: instagram.com/darrenhayes

Артист додав, що вони залишилися "найкращими друзями".

Нагадаємо, що Даррен Гейз та художник Річард Каллен провели приватну церемонію одруження 23 липня 2005 року. 19 червня 2006 року вони стали громадянськими партнерами. А після прийняття закону про дозвіл на одруження одностатевих пар у Каліфорнії, Даррен та Річард офіційно уклали шлюб 15 липня 2013 року.

Даррен Гейз у 2004 році / Фото: Getty Images

Даррен Гейз – відомий австралійський співак, ексфронтмен гурту Savage Garden. Серед найпопулярніших пісень колективу "To the Moon & Back", "Truly Madly Deeply", "I Miss You", "Strange Relationship" та інші.

