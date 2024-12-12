Відомий співак послав нах*й Тіну Кароль після оголошення учасників нацвідбору на "Євробачення"

Лідер українського панк-гурту "Хейтспіч", вокаліст Дмитро Однороженко публічно послав співачку Тіну Кароль.

Сталося це після оголошення учасників нацвідбору на "Євробачення". До слова, колектив "Хейтспіч" подавав заявку на участь у конкурсі, але до лонглиста музиканти не потрапили.

Дмитро у соцмережі X опублікував допис, де процитував пряму мову продюсерки нацвідбору Тіни Кароль, яка вказувала, що було чимало потужних пісень, які не потрапили до списку учасників через порушення правил конкурсу. Лідер "Хейтспіч" підкреслив заборону про використання ненормативної лексики і написав: "Ой, та іди нах*й".

Дмитро Однороженко послав Тіну Кароль

"Мені було дуже прикро, адже чимало сильних пісень не потрапили до списку учасників через невідповідність правилам нацвідбору. А саме: були видані чи виконувалися раніше, довші за три хвилини, мали частину чужих віршів або ненормативну лексику. Моя порада: якщо пісня не була опублікована раніше, будь ласка, допрацюйте її та подайте свою заявку наступного року", — писала Кароль.

Однак, спілкуючись з підписниками в коментарях Дмитро зазначив, що в їхньому конкурсному треку саме нецензурної лексики не було. Тож, лишається невідомо, чому "Хейтспіч" не потрапив до списку учасників.

"Насправді, саме матюків, наскільки я пам'ятаю, не було", - прокоментував Дмитро.

Нагадаємо, організатори нацвідбору на "Євробачення-2025" оголосили імена 20 учасників, які можуть потрапити до списку фіналістів. Хто претендує представляти Україну на міжнародному конкурсі – дивіться у нашому матеріалі.

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