Відомий хітмейкер представить Велику Британію на "Євробаченні-2024"

Британський поп-співак Оллі Александр представить Сполучене Королівство на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме, Швеції.

Про це стало відомо під час суботнього фіналу Strictly Come Dancing від BBC. Зокрема, співак славиться своїми хітами "Desire", "King" та "If You're Over Me".

"Я любив дивитися Євробачення ще з дитинства, і надзвичайно радий взяти у ньому участь наступного року. У дитинстві завжди з нетерпінням чекав цієї неймовірної події нестримної радості, дивовижного хаотичного поєднання музичних стилів, музичних постановок, щирих емоцій і гумору. Я справді не можу повірити, що стану частиною такої особливої ​​події та демонструватиму прапор Великобританії у найвеселіший спосіб, це велика честь для мене!", - розповів артист в шоу ВВС.

Оллі Александр. Фото: Instagram Оллі Александра

Пісню, з якою виступатиме Александр ще не оприлюднено. Вона з'явиться наступного року. Але вже зараз подейкують, що вона написана продюсером хітів для всесвітньо відомої співачки Dua Lipa. Також Мережею ходять чутки, що й сама співачка долучилася до авторства пісні.

Тим часом, букмекери прогнозують, що представник Великобританії посяде п'яте місце у фіналі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, якою буде тема "Євробачення-2024". Окрім того, організатори показали відео з графічним оформленням пісенного конкурсу.

