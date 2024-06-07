Відомий співак приголомшив початком стосунків з дружиною, яка раніше була з лідером "Братів Гадюкіних"

Мирослав також розповів про стосунки на відстані під час війни.

Український музикант, лідер гурту "The ВЙО" Мирослав Кувалдін, який перебуває у складі ЗСУ, пригадав цікаву історію знайомства з дружиною Лілією.

Як зізнався співак в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці", історія кохання з Лілею розпочалася тоді, коли майбутня кохана виступала у складі "Братів Гадюкіних". Тоді співачка проживала з Сергієм Кузьмінським, і всі втрьох вони добре товаришували. Проте через 15 років Кувалдін усвідомив, що хоче пов'язати своє життя з Лілією. Так, вони обвінчалися й побралися.

Мирослав Кувалдін. Фото: Facebook Лілії Кувалдіної

"У 95-му році Ліля співала у "Братах Гадюкіних" і жила з "Кузею" (лідер "Братів Гадюкіних" – прим. ред.), але дружиною це не назвати. Ми зустрілися, сподобалися одне одному. Стосунки у нас були платонічні й довгі, які тривали 10-15 років. Потім ми вирішили одружитися. Ми жартували, що "Кузя" шукає їй нормального нареченого, що не варто зі мною зв'язуватися, бо у мене поганий бекграунд. Від "Кузі" це було смішно чути. Дуелей не було. Ми обвінчалися, а потім одружилися, бо батьки Лілі з Західної України і треба було показати серйозність намірів", - поділився Мирослав.

Лілія Кувалдіна. Фото: Facebook Лілії Кувалдіної

Лілія Кувалдіна. Фото: Facebook Лілії Кувалдіної

Кувалдін також зазначив, що наразі його дружина перебуває за кордоном. І додав, що відстань майже не повпливала на їхні стосунки.

"Навіть якщо Ліля була б в Україні, думаю, що ми б не частіше з нею бачилися. Я впевнений, що ми пройдемо через це випробування. Звісно, легше працювати над щастям, коли ти бачиш людину поруч. На відстані це теж цікавий виклик", - пояснив музикант.

Нагадаємо, нещодавно співак Мирослав Кувалдін зізнався, де проживають його двоє синів і чим займаються.

Читайте також: