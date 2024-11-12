Відомий співак приголомшив схудненням за чотири місяці на 30 кіло і розсекретив, як йому це вдалося

Відомий український співак Dima Prokopov, він же Дмитро Прокопов, схуднув за чотири місяці на 30 кілограмів і розповів, як йому це вдалося.

У коментарі для ТСН.ua артист зізнався, що вагу почав набирати в дитинстві. Виконавцеві через перитоніт зробили складну операцію, після якої він пройшов тривалу реабілітацію та гормональну терапію. У результаті це призвело до набору вагу. У дитячому віці Прокопов не хвилювався через свої кілограми, а от вже в підлітковому йому стало некомфортно у власному тілі.

Dima Prokopov у дитинстві

"У 6 років через лікарську помилку у мене стався перитоніт. Я переніс складну операцію, після якої були місяці важкої реабілітації. Плюс я мав пройти гормональну терапію. Все це призвело до стрімкого зростання ваги. У дитячому віці мене це не непокоїло. А от підлітковий вік вже став викликом. Адже я досить таки виділявся поміж інших, а мені стало дуже некомфортно у власному тілі", - поділився артист.

Тож, коли Дмитрові виповнилося 19 років, він серйозно зайнявся своїм тілом. Артист покращив харчування, дотримувався суворої дієти та щодня наполегливо займався спортом. Врешті, вже через чотири місяці виконавець помітив приголомшливий результат – мінус 30 кілограмів. Співак зізнається, що його змінами були шоковані всі – друзі, рідні та знайомі.

Dima Prokopov у дитинстві

"У 19 років я взявся за своє харчування, почав активно займатись спортом. Я дуже хотів нарешті змінити своє життя. За чотири місяці я скинув 30 кг завдяки щоденній наполегливій роботі: двічі на день займався спортом і дотримувався суворої дієти. Мої зміни шокували всіх — друзі, родичі та знайомі не впізнавали мене. Цей досвід навчив мене, що будь-які перешкоди можна подолати, якщо віриш у себе", - ділиться виконавець.

Врешті, досвід зі схудненням дав Дмитру Прокопову зрозуміти, що він може бути різним. Наразі артист демонструє це у своїй творчості: "Зараз у моїх роботах видно, що я можу бути різним. Я став більше експериментувати з образами. Наприклад, у відео "Яскраво світи" я приміряю на собі образ мачо, чого раніше я не робив".

Dima Prokopov

Особливої уваги заслуговує робота виконавця – "Доця". У пісні артист співає про батьківську любов та розлуку в родині через війну. Хоч у цій роботі Дмитро Прокопов лише оповідач, однак він пережив емоції разом із героями кліпу - Андрієм "Безсмертним" Трацевським та його донькою Златою. Учасники відео демонстрували свою історію батька та доньки, в яку втрутилася війна. До слова, Трацевський – є білоруським добровольцем, який воює на боці України.

"Мій ріст видно і в роботі "Доця" — ніжній пісні про батьківську любов та розлуку в родині через війну. І хоч у відеороботі я лише оповідач історії, поки кліп створювався, я прожив усі можливі емоції, бо головними героями відео стали не актори, а батько та донька – Андрій "Безсмертний" Трацевський та його Злата. Їхня історія – одна з багатьох історій батьків і доньок, в "особливий зв’язок" яких втрутилася велика війна, бо сам Андрій — білоруський доброволець, який від перших днів вторгнення став на захист України", - поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно співак Саша Чемеров представив нову пісню "Чай". Також артист захопив видовищним кліпом на композицію.

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