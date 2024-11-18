Відомий співак різко розкритикував творчість "Антитіл": "Ніколи не переварював"

Артист пояснив, що саме йому не подобається.
Лідер гурту O.Torvald, український співак Женя Галич різко висловився про творчість "Антитіл".
Артист відкрито говорить, що йому не подобається репертуар його колег за сценою. Звісно, є деякі пісні, які Женя Галич може оцінити, однак решту – ні. Лідер O.Torvald говорить, що "Антитіла" не є рок-гуртом. Окрім того, Галич вважає спекуляцію не темі війни неприпустимою. Ймовірно, артист мав на увазі трек колективу "Фортеця Бахмут", адже раніше він доволі неоднозначно про неї озивався.
"Я ніколи не переварював і мені ніколи не подобалася творчість гурту "Антитіла". Я не люблю цей гурт. Деякі пісні мені подобаються, наприклад, "Там де ми є". Але в цілому, на мій погляд, ці артисти не можуть бути рок-гуртом. Особисто мені зовсім не подобається спекуляція на темі війни", - розповів співак на проєкті "Муз_Тренд".
Женя Галич також наголосив, що йому не подобається саме творчість "Антитіл". Жодного упередженого ставлення в артиста до учасників колективу немає.
"Я не хочу брехати. Всі розуміють прекрасно, що я не люблю "Антитіла". Мені не подобається творчість. У мене немає конкретної претензії до Тараса чи до хлопців з гурту. Може, вони класні пацани, і я думаю, що вони класні пацани", - наголосив артист.
Нагадаємо, раніше Женя Галич вже публічно критикував пісню "Антитіл" – "Фортеця Бахмут". Тоді Тарас Тополя відповів музикантові.
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