Відомий співак різко розкритикував творчість "Антитіл": "Ніколи не переварював"

Лідер гурту O.Torvald, український співак Женя Галич різко висловився про творчість "Антитіл".

Артист відкрито говорить, що йому не подобається репертуар його колег за сценою. Звісно, є деякі пісні, які Женя Галич може оцінити, однак решту – ні. Лідер O.Torvald говорить, що "Антитіла" не є рок-гуртом. Окрім того, Галич вважає спекуляцію не темі війни неприпустимою. Ймовірно, артист мав на увазі трек колективу "Фортеця Бахмут", адже раніше він доволі неоднозначно про неї озивався.

Гурт "Антитіла" / Фото: instagram.com/antytila_official

"Я ніколи не переварював і мені ніколи не подобалася творчість гурту "Антитіла". Я не люблю цей гурт. Деякі пісні мені подобаються, наприклад, "Там де ми є". Але в цілому, на мій погляд, ці артисти не можуть бути рок-гуртом. Особисто мені зовсім не подобається спекуляція на темі війни", - розповів співак на проєкті "Муз_Тренд".

Женя Галич також наголосив, що йому не подобається саме творчість "Антитіл". Жодного упередженого ставлення в артиста до учасників колективу немає.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

"Я не хочу брехати. Всі розуміють прекрасно, що я не люблю "Антитіла". Мені не подобається творчість. У мене немає конкретної претензії до Тараса чи до хлопців з гурту. Може, вони класні пацани, і я думаю, що вони класні пацани", - наголосив артист.

Нагадаємо, раніше Женя Галич вже публічно критикував пісню "Антитіл" – "Фортеця Бахмут". Тоді Тарас Тополя відповів музикантові.

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