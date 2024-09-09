Відомий співак різко відреагував на приписаний йому роман із заміжньою Тонею Матвієнко

Співак Роман Скорпіон різко відреагував на приписаний йому роман із заміжньою за Арсеном Мірзояном артисткою Тонею Матвієнко.

Так, час від часу артисти разом з'являються на публіці та випускають спільні ліричні пісні. Дійшло до того, що в Мережі активно почали пліткувати про їхній "роман", а фан-клуби зірок взагалі роблять з них "пару". Тривалий час знаменитості не реагували на чутки, та цього разу Роман Скорпіон розставив всі крапки над "і". Артист порадив не вірити всьому, що пишуть в Мережі, та зазначив, що часто воно взагалі не відповідає дійсності. Музикант попросив не лізти до чужого особистого життя.

Тоня Матвієнко та Роман Скорпіон

"У соціальних мережах зараз активно обговорюють наше із Тонею Матвієнко. Особливо пабліки, які розповсюджують інформацію, ніби то ексклюзив і деталі, про які ми самі навіть не знаємо. Ви знаєте, ми з Тонею дорослі люди і розберемось зі своїм життям без ваших коментарів. Вам рекомендую зайнятися особистим життям", - відрізав артист.

Сама Тоня Матвієнко теж дає чітко зрозуміти, що плітки про роман з Романом Скорпіоном не відповідають дійсності. Серце співачки належить її чоловікові Арсену Мірзояну. До речі, нещодавно пара святкувала особливу дату в їхньому сімейному житті – річницю від дня знайомства. Співачка показувала, як коханий вітав її зі святом та який романтичний сюрприз зробив.

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