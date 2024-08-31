Відомий співак різко засудив Івана Дорна, який замовчує війну в Україні: "Гроші керують світом"

Український співак OTOY прокоментував політичну позицію співака Івана Дорна, з яким колись спілкувався.

Зокрема, раніше Іван був фанатом молодого виконавця й не приховував того. Втім, зараз зв'язки музикантів повністю обірвалися через неоднозначну позицію Дорна у війні України проти РФ.

"Ні, не спілкуємося. Зараз ставлюся до нього негативно. Тому що це жахливо, розуміти, що гроші керують світом, розуміти, що людина готова продати свою честь", - сказав OTOY в інтерв'ю "Фокусу".

Іван Дорн / Фото: instagram.com/dorn_ivan

На думку українського артиста, на Івана могло повпливати оточення. OTOY додає, що навіть якщо він помиляється й Дорн таки підтримує Україну, то він недостатньо показує це своїй багатотисячній аудиторії прихильників.

"Якби дійсно була така пропозиція: 4 млн рублів і вийти виступати – я б за будь-які гроші не виступив перед росіянами, пішли вони н* х*й. І бажаю всім їм тільки смерті. Якщо в Івана інша позиція, мені щиро шкода. Якщо це не так, ну і так мені не вистачає чіткості в його позиції. Зовсім не вистачає, як і вчинків та діяльності, враховуючи той ресурс, який він має як медійний, так і аудиторіальний. Мені щиро сумно, бо я захоплювався Іваном, вважав його неймовірним артистом. Який він насправді? Він неймовірно талановита людина. Мені здається, просто в нього не те оточення, можливо", - пояснив OTOY.

Нагадаємо, нещодавно російський актор та ведучий Дмитро Нагієв неочікувано видав свою позицію щодо війни в Україні після тривалого мовчання.

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