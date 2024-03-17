Відомий співак родом з Одеси отримав російське громадянство і проголосував на виборах за Путіна

Щоправда, голосував він не в Росії, а в Дубаї.

Співак родом з Одеси Джиган, справжнє ім'я якого Денис Устименко, відзначився цинічним вчинком.

У своєму Instagram репер офіційно підтвердив, що отримав російське громадянство. Музикант навіть встиг похвалитися своїм червоним паспортом. Ба більше, Джиган вже й взяв участь у "виборах" за президента Росії.

Як було очевидно, свій голос музикант віддав за кремлівського кривавого диктатора Путіна, який 2022 року розпочав повномасштабне російське вторгнення до України. Щоправда, "патріот" Джиган голосував не в Росії, а за кордоном. Свій голос за диктатора він віддав не в електронному форматі, а у Головному консульстві РФ у Дубаї.

Джиган проголосував на виборах за Путіна / Фото: instagram.com/iamgeegun

В той час, коли Джиган голосує за Путіна, російські окупанти майже чи не щодня обстрілюють його рідну Одесу, влучаючи в цивільні будинки та забираючи життя невинних людей. Зокрема, 15 березня ворог запустив по місту балістичні ракети. Внаслідок ворожих дій окупантів загинула 21 людина, а щонайменше 73 зазнали поранень.

Зазначимо, репер Джиган дотримувався мовчазної позиції щодо війни в Україні. Тим не менш, він залишився жити в РФ та заробляв там криваві рублі. 6 січня 2023 року репер опинився у санкційному списку України через свою позицію щодо війни, яку розв'язала Росія.

Джиган / Фото: instagram.com/iamgeegun

Нагадаємо, під час "виборів за Путіна" чимало артистів-зрадників України почали отримувати російське громадянство і пішли голосувати, хоча до цього вони не квапилися позбуватися українських паспортів. Нещодавно уродженка Києва, путіністка Любов Успенська стала громадянкою РФ, вкотре розхвалила країну-терористку та зізналась їй у любові.

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