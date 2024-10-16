Відомий співак розійшовся з дівчиною через день після оголошення про їхній роман

Міша Крупін назвав причину розриву.
Відомий український співак Міша Крупін, який лише вчора, 15 жовтня, розсекретив нові стосунки, вже встиг розійтися з дівчиною.
Про роман артист відверто розповів на доперм'єрному показі фільму "Хазяїн 2. На своїй землі". Однак того ж дня пара розійшлася. Виконавець говорить, що причиною розриву стала відстань. Річ у тім, що Крупін живе у Харкові, а його вже колишня обраниця – у Києві. За словами співака, вони вкрай рідко бачилися і це не пішло їм на користь.
"Відстань – це єдина причина. Ми досить тривалий час були в таких стосунках. Те, що я здебільшого був у Харкові, а вона в Києві, не пішло нам на користь", - розповів артист "Фактам".
Міша Крупін запевнив, що з екскоханою розійшовся на позитивній ноті та залишився з нею в приятельських стосунках. Нових взаємин співак шукати не квапиться. Артист говорить, що тепер зосереджується на роботі.
"Роботи багато. Про стосунки подумаю пізніше. Ну, або вони самі мене наздоженуть", - зізнався музикант.
Нагадаємо, нещодавно блогер Леон вперше розповів про роман зі співачкою Анною Трінчер. Також він зізнався, як артистка його зрадила.
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