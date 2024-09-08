Відомий співак розкрив, як Данилко відмовив його будувати кар'єру в Росії і як йому брехав Кіркоров

Ексучасник колективу "ДіО.фільми" Вадим Олійник розповів, як шоумен Андрій Данилко переконав його не їхати будувати кар'єру в Росії та як йому брехав російський співак Філіп Кіркоров.

Артист до 2015 року виступав у дуеті з виконавцем Володимиром Дантесом, після чого почав будувати сольну кар'єру. Перед Вадимом Олійником постав вибір: залишатися в Україні чи їхати до Росії. Врешті, артист вагався, поки не почув від Андрія Данилка важливу пораду. Шоумен сказав юному співаку, що той зможе досягти успіху і в Україні, а якщо ж він поїде до РФ, то назад шляху вже не буде.

Андрій Данилко

"Це був 2015 рік, коли я збирався їхати на "Нову хвилю". Я не поїхав до Сочі. Я тоді дуже круто поспілкувався з Андрієм Данилком. Він мені сказав, що якщо ти хочеш робити кар'єру в Україні, то робити її в Україні, якщо в тебе вийде в плані пісень, то в тебе вийде скрізь, а якщо ти поїдеш до Сочі, воно тобі нічого не дасть, ти спаплюжиш своє ім'я. Він запитав, чи планую я повертатися. Я сказав, що, звісно, хочу в Україні жити. Тоді сенсу їхати немає. Я вирішив, що буду робити свою кар'єру саме в Україні", - пригадав музикант в інтерв'ю для "Люкс ФМ".

До речі, подейкували, що до розпаду "ДіО.фільмів" причетний російський співак Філіп Кіркоров. Вадим Олійник запевнив, що це не так. За його словами, росіянин справді хотів продюсувати дует та обіцяв йому та Дантесу золоті гори в РФ. Утім, жодних обіцянок Кіркоров не дотримувався. За словами музиканта, росіянин морочив їм голови, адже просто хотів розважитися.

Філім Кіркоров

"Кіркоров хотів колись продюсувати гурт "ДіО.фільми". Це все були лише розмови. Ніхто нічого не робив. Він взагалі не дотримувався жодних обіцянок, а потім ми зрозуміли, що це все був просто блеф. Він свого слова не дотримав, бо йому не було цікаво робити з нас зірок. Він просто хотів з нами погратися і на цьому все. Це була маніпуляція нами, але ми не повелися", - пригадав співак.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Аліна Шаманська розкривала раніше невідомий факт із біографії Вадима Олійника. Виявляється, свого часу вони перебували в стосунках. Також Шаманська назвала причину, чому їхній роман не закінчився гепі-ендом.

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