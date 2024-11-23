Відомий співак розкрив, які пропозиції отримував від чоловіків після концертів: "Були натяки"

Український співак Андрій Кравченко розповів подробиці спілкування зі своїми шанувальниками.

Артист стверджує, що більшість на його концертах складають жінки. Але все ж у приватні повідомлення інколи він отримує подяку за пісні від чоловічої статі. Ба більше, Кравченко зізнається, що справа навіть може дійти до того, що хлопці натякають йому на інтим і зізнаються у коханні.

Своєю чергою співак ігнорує схожі запити у своїх повідомленнях як від чоловіків, так і від жінок. Андрій зазначає, що не хоче в таких випадках давати людям надію чи ображати їх відмовами.

Андрій Кравченко

"Якщо чоловікам подобається моя творчість, то вони їй настільки віддані. Вони будуть до кінця. Дехто пише в особисті з подякою за концерт. Навіть зізнаються в коханні. Навіть якщо це роблять жінки, то не реагую на це. Я на такі повідомлення не знаю, як реагувати. Чоловіки одразу пропонують, були натяки. Для мене це тема, яку я не підіймаю. Краще таке ігнорувати", - пояснив артист в інтерв'ю в програмі "Говорить Суханов".

Нагадаємо, нещодавно EL Кравчук зізнався, чи крутив романи з чоловіками й пояснив позицію.

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