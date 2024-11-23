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Відомий співак розкрив, які пропозиції отримував від чоловіків після концертів: "Були натяки"

Відомий співак розкрив, які пропозиції отримував від чоловіків після концертів: "Були натяки"

Андрій Кравченко

Кравченко пояснив, як реагує на схожі запити.

Український співак Андрій Кравченко розповів подробиці спілкування зі своїми шанувальниками.

Артист стверджує, що більшість на його концертах складають жінки. Але все ж у приватні повідомлення інколи він отримує подяку за пісні від чоловічої статі. Ба більше, Кравченко зізнається, що справа навіть може дійти до того, що хлопці натякають йому на інтим і зізнаються у коханні.

Своєю чергою співак ігнорує схожі запити у своїх повідомленнях як від чоловіків, так і від жінок. Андрій зазначає, що не хоче в таких випадках давати людям надію чи ображати їх відмовами.

Андрій Кравченко / ©
Андрій Кравченко

"Якщо чоловікам подобається моя творчість, то вони їй настільки віддані. Вони будуть до кінця. Дехто пише в особисті з подякою за концерт. Навіть зізнаються в коханні. Навіть якщо це роблять жінки, то не реагую на це. Я на такі повідомлення не знаю, як реагувати. Чоловіки одразу пропонують, були натяки. Для мене це тема, яку я не підіймаю. Краще таке ігнорувати", - пояснив артист в інтерв'ю в програмі "Говорить Суханов".

Нагадаємо, нещодавно EL Кравчук зізнався, чи крутив романи з чоловіками й пояснив позицію.

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