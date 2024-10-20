Відомий співак розсекретив, скільки грошей віддає родині за кордон щомісяця: "Зараз набагато важче"

Лідер гурту O.Torvald, український співак Женя Галич розповів про розподіл фінансів у родині та чим заробляє на життя.

Під час повномасштабного вторгнення дружина музиканта Валерія з їхніми двома дітьми знайшла прихисток у Польщі. Тож тепер Женя докладає зусиль до розвитку нащадків дистанційно. Зокрема, допомагає фінансово й щомісяця надсилає родині близько двох тис. дол.

"Близько двох тис. дол. щомісяця. Дружина теж працює. Не так, щоб як тут ми жили. Зараз набагато важче через те, що все-таки я три роки свого життя чесно віддав і віддаю службі", - розповів Галич в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Женя Галич з дітьми / Фото: instagram.com/jenia_galich

Музикант зізнається, що війна внесла корективи у його заробітки й вони стали менше. Річ у тім, що Женя до 2022 року мав низку бізнесів, а тепер, за словами зірки, вони приносять менше доходу.

"У мене немає можливості бути повноцінним бізнесменом, яким я був до війни. Ну все таке в мене був бізнес, який весь повʼязаний з продажем корпоративів, концертів, виступів і фестивалів. У мене є кав’ярня, але вона також працює не так, як до війни", - додав співак.

Нагадаємо, нещодавно Женя Галич уперше прокоментував чутки про його нібито розлучення з дружиною та остаточно розставив усі крапки над "і".

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