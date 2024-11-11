Відомий співак Саша Чемеров довів до мурах потужним антивоєнним кліпом

Відомий співак Саша Чемеров випустив нову пісню з майбутнього мініальбому "Біполярник", яка отримала назву "Чай".

У композиції артист ділиться одкровенням про людину, що досягла свого "особистого нуля", розбита, зранена і залишена наодинці зі своїми шрамами. Однак, попри це, ліричний герой пісні долає темні часи, підіймається і знову береться за боротьбу за себе.

"Тут ми стаємо свідками діалогу. І цього разу він знову точиться всередині однієї особистості: зламатися під тиском випробувань долі чи продовжувати шукати у собі сили йти вперед? "Чай" — для тих, хто долає власні темні часи, хто падає і піднімається, попри шрами і рани. Для тих, хто не боїться поглянути в обличчя своїм демонам, знову і знову піднімається, щоб знайти сенс у боротьбі за себе", - коментує новий трек виконавець.

Саша Чемеров

Особливої уваги привертає антивоєнний кліп Саші Чемерова. Артист показав реальні кадри війни в Україні, а саме - з чим щодня доводиться стикатися українцям. Зокрема, співак продемонстрував, як росіяни обстрілюють українскі міста, а людям доводиться ховатися від постійних тривог. Користувачі Мережі ділилися, що від кліпу в них мурахи починали бігати шкірою.

Нагадаємо, нещодавно співачка TAYANNA дивувала кліпом на пісню "Неабищо". Відеоробота була створена за допомогою штучного інтелекту.

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