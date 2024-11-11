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Відомий співак Саша Чемеров довів до мурах потужним антивоєнним кліпом

Відомий співак Саша Чемеров довів до мурах потужним антивоєнним кліпом

Саша Чемеров

Артист представ нову композицію та відеороботу до неї.

Відомий співак Саша Чемеров випустив нову пісню з майбутнього мініальбому "Біполярник", яка отримала назву "Чай".

У композиції артист ділиться одкровенням про людину, що досягла свого "особистого нуля", розбита, зранена і залишена наодинці зі своїми шрамами. Однак, попри це, ліричний герой пісні долає темні часи, підіймається і знову береться за боротьбу за себе.

"Тут ми стаємо свідками діалогу. І цього разу він знову точиться всередині однієї особистості: зламатися під тиском випробувань долі чи продовжувати шукати у собі сили йти вперед? "Чай" — для тих, хто долає власні темні часи, хто падає і піднімається, попри шрами і рани. Для тих, хто не боїться поглянути в обличчя своїм демонам, знову і знову піднімається, щоб знайти сенс у боротьбі за себе", - коментує новий трек виконавець.

Саша Чемеров / ©
Саша Чемеров

Особливої уваги привертає антивоєнний кліп Саші Чемерова. Артист показав реальні кадри війни в Україні, а саме - з чим щодня доводиться стикатися українцям. Зокрема, співак продемонстрував, як росіяни обстрілюють українскі міста, а людям доводиться ховатися від постійних тривог. Користувачі Мережі ділилися, що від кліпу в них мурахи починали бігати шкірою.

Нагадаємо, нещодавно співачка TAYANNA дивувала кліпом на пісню "Неабищо". Відеоробота була створена за допомогою штучного інтелекту.

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