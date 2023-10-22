Відомий український співак шокував, що одружився і показав свою дружину з екзотичним ім'ям

Виконавець хітів "Такі молоді", "Тимчасовий релакс", "Пишу тобі листа", український співак Ivan NAVI розсекретив своє особисте життя.

У серпні артист повідомив, що вперше став батьком, втім ретельно приховував, хто та сама жінка, яка його ощасливила.

У програмі "Неймовірна правда про зірок" Іван врешті зізнався, що він більше не холостякує і має дружину. Про свою кохану Ivan NAVI розповів, що вона лікарка і за професією хірург-стоматолог. У дівчини екзотичне ім'я Романія.

Ivan NAVI з дружиною

Співак поділився, що вони з обраницею вже достатньо давно разом, проте скільки саме часу, говорити не захотів. Іван пригадав, що освідчився вдома, коли у його батька був день народження. Закохані відгуляли камерне весілля, де були лише родичі:

"Казкового освідчення не було. Все було якось банально. У мене вдома. На дні народження мого батька. Я освідчився їй. І все далі полетіло, все як в тумані. Справили невеличке весілля на 18 осіб, лише найближчі родичі. Навіть друзів не було", - розповів Іван.

Артист зазначив, що не хоче активно висвітлювати особисте життя, бо "ні до чого хорошого це не призводить".

Ivan NAVI з дружиною

Розповів Ivan NAVI й про те, що коли його первісток з'являвся на світ, він був присутній на пологах:

"Я був присутній на пологах. Це неймовірні емоції, коли тобі маленького привозять в палату. Ставлять тобі на груди, це тепло, коли він кричить. У мене просто, я лежу, трясусь, в мене сльози починають градом текти", - поділився емоціями виконавець.

За словами Івана, рідкісне ім'я Дарій для сина обрав він: "Я дуже люблю історичні фільми. Колись був король Дарій і чомусь мені це ім'я настільки запало в душу. І Рома (дружина – прим.ред.) каже: "Мені теж подобається".

Нагадаємо, що місяць тому Ivan NAVI вперше показав свого сина, первістка Дарія.

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