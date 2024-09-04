Відомий співак шокував, що у Львові ракета влучила поряд з його будинком: "Думав, прилетіло у мій"

Артист каже, що ворожий снаряд поцілив так швидко, що вони з родиною навіть не встигли спуститися до укриття.

Український шоумен Юлік розповів, що під час ворожого обстрілу Львова ракета влучила зовсім поряд з його будинком.

Артист поділився, що саме з родиною спускався до укриття, коли почув гучні вибухи. Звук був настільки потужним, що Юлік був переконаний, що ракети поцілили в його будинок. За словами артиста, він був шокований жахливим обстрілом і черговим цинічним злочином російських окупантів.

"Для мене це був шок… Буквально за декілька хвилин від мене (ред. – від вулиці Коновальця) вночі російські окупанти поцілили в житловий будинок. Стався надзвичайно потужний вибух, я думав, що це прилетіло в мій будинок, було дуже гучно…" – розповів Юлік.

Юлік із дружиною та сином / Фото: facebook.com/julik.project

Також артист поділився, що вибух стався саме тоді, коли він спускався з родиною до укриття. Як зізнався виконавець, вони почали йти до безпечного місця саме тоді, коли попередили про ракетну небезпеку, однак приліт стався так швидко, що Юлік з сім'єю навіть не встиг добігти до укриття.

"Це трапилося дуже швидко. На жаль, ми звикли до війни. Коли летіли "Шахеди", думали, буде все добре, а тут новина про крилаті ракети… Мені так прикро, коли читав новини про загиблих і постраждалих… Росіянам бажаю відчути те, що сьогодні і не тільки сьогодні переживала кожна українська родина…" – написав артист.

Нагадаємо, раніше співачка Наталка Карпа розповідала, як пережила жахливий ракетний обстріл Львова. Артистка чула гучні вибухи та неабияк перелякалася разом з 4-річною донечкою.

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