Відомий співак шокував, як йому встановили імпланти в шию: "Після операції боюся чхнути"

Учасник українського гурту "ТНМК" Олександр Сидоренко, він же Фоззі, вперше розповів про імпланти в шийному відділі хребта та про майбутню операцію на нозі.

Відверто про проблеми зі здоров'ям артист розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Музикант зізнався, що після концертного туру минулої зими ліг під ніж хірурга. У Фоззі були грижі в шийному відділі хребта, які негативно впливало на його стан. Зокрема, артист через біль не міг спати, в нього були проблеми з лівою рукою. Врешті, коли Фоззі звернувся до лікаря, той порадив йому зробити операцію, адже вона є просто необхідною. Врешті, в шийний відділ хребта музикантові встановили два імпланти, які називаються кейджі.

Олександр Сидоренко (Фоззі) / Фото: скриншот з відео

"У мене були грижі сильні в шийному відділі. Після туру минулої зими я приїхав, не міг спати, з лівою рукою знову проблема. Лікар-нейрохірург сказав, що наступного разу мене доведеться оперувати там, де я буду. Я собі уявив, як у турі, наприклад у Німеччині, мене хапає, і що я буду робити? І мені поставили імпланти в шию, в хребет. Якщо я тепер і чогось боюся, то після такої операції чхнути. У мене стоїть два імпланти. Це називається кейдж", - розповів артист.

Утім, це ще не всі операції, які необхідні Фоззі. На артиста чекає ще одне хірургічне втручання. Музикант незабаром перенесе операцію на стопі ноги: "Зараз буде ще одна операція на нозі – стопа".

Нагадаємо, нещодавно режисер та дизайнер Олексій Залевський переніс операцію. Знаменитість розповів про свій стан та зізнався, які ще хірургічні втручання на нього чекають.

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