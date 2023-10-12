Відомий співак скасував тур США і Канадою та повертається воювати на фронт

Фронтмен гурту O.TORVALD Євген Галич повідомив про скасування виступів колективу у США і Канаді, де вони мали дати благодійній концерти разом з гуртом "Друга Ріка".

Галич записав відеозвернення, в якому зазначив, що за наказом військового керівництва мусить повернутися до України і вирушити передову. Як відомо, від початку повномасштабної війни музикант вступив до лав ЗСУ:

Женя Галич служить у ЗСУ / Фото: instagram.com/jenia_galich

"Я неодноразово наголошував, говорив про те, що поки в країні йде війна і діє військовий стан, я, першою чергою, військовий. А далі вже артист і музикант. Так сталося, що я не зможу відвідати тур США і Канадою разом з гуртом "Друга Ріка". Ситуація в країні змінюється щодня і наразі ситуація така, що на вимогу свого військового керівництва я маю повертатися до України", - сказав у відео Галич.

Євген Галич повідомив, що з США повертається до України через своє військове керівництво

Він зазначив, що концерти "Другої Ріки" відбудуться, як і планувалося. Музикант закликав ходити на благодійні концерти, донатити і допомагати Україні.

Нагадаємо, раніше Євген Галич, який служить в ЗСУ, розповів, на які гроші живе та як утримує дружину і двох маленьких дітей, які наразі перебувають за кордоном.

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