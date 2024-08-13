Відомий співак відповів, чи повернеться Михайло Хома до образу Дзідзьо

Український шоумен Юлік відповів, чи повернеться артист Михайло Хома до образу Дзідзьо.

Так, з початком повномасштабної війни співак відмовився від сценічного образу "веселого бороданя". Шоумен Юлік вважає, що його колишній колега ще зможе до цього повернутися. Однак, Дзідзьо буде не таким, як був раніше. Як зазначив Юлік, війна змінила творчість артистів, і Михайло Хома тому не виняток.

Дзідзьо / Фото: instagram.com/dzidzio

"Я думаю, що він зможе, але це вже буде не той Дзідзьо, який був. Не може людина зупинятися на одному чи заморозити якийсь проєкт. "Дзідзьо" – це ж не було щось вигадане спеціально. Воно було вигадане жартома. Це були приколи, які він розповідав, навіть коли ми на весіллях грали. Це була частина його. Це було його альтер его. Зараз він змінився. Він колись іншим був. Вже Дзідзьо не може таким бути, як був тоді", - розповів співак в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Також Юлік зізнався, що після виходу з гурту DZIDZIO підтримує дружній зв'язок з Михайлом Хомою. Колишні колеги телефонують одне одному та за можливості бачаться. Щоправда, це стається не часто.

Михайло Хома і Юлік / Фото: скриншот з відео

"Так, я з ним спілкуюся. Не так часто, як хотілося б. Але, коли він у Львові, як є можливість побачитися, зустрітися, я завжди намагаюся. Він час від часу телефонує", - поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина Михайла Хоми коментувала його відмову від образу Дзідзьо. SLAVIA пояснила, чому він це зробив.

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