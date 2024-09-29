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Відомий співак відверто розповів про зради та неочікувані пропозиції роману від чоловіків

Відомий співак відверто розповів про зради та неочікувані пропозиції роману від чоловіків

LAUD

LAUD відповів, чи готовий до нових стосунків після розриву.

Український співак Влад Каращук, відомий під псевдонімом LAUD, привідкрив завісу особистого життя.

Зокрема, знаменитість зізнався, що нині розійшовся з дівчиною після трьох років стосунків. І пригадав, як у деяких токсичних стосунках міг скочити в гречку так само, як і його партнерки.

"Найдовші стосунки були три з половиною роки. Не буду вдаватися в подробиці, але відчув, що це мені необхідно. Чесно скажу, колись таке було (зради – прим. ред.). Ми з дівчиною сходилися й розходилися й, напевно, через все це й так сталося. Я думаю, що мене теж зраджували. Це було в токсичних стосунках. Не можу сказати на 100%, але я відчуваю, що це так було", - розповів LAUD в інтерв'ю "Муз_Тренд".

LAUD / © instagram.com/laud_vk
LAUD / Фото: instagram.com/laud_vk

Після складних перипетій у житті LAUD прагне відшукати кохання, але поки серйозних планів на повноцінну родину та дітей не будує. Водночас артисту важливо, щоб кохана не відбирала у нього свободу творчості.

"Зараз я вийшов зі стосунків. Я точно знаю, що мені подобаються серйозні стосунки. Але відчуваю, що ще не готовий до сім'ї і дітей. У першу чергу я думаю про концерти та творчість. Мені подобається, коли я сьогодні тут, а завтра там. Це те, що мене драйвить", - поділився виконавець.

LAUD / © instagram.com/laud_vk
LAUD / Фото: instagram.com/laud_vk

Окрім того, виконавець заінтригував заявою про те, що інколи до нього могли залицятися чоловіки. Втім, як говорить LAUD, він не зацікавлений у такому спікуванні, тож зажди відмовлявся від схожих пропозицій від незнайомців.

"Я не бісексуальний. У хлопців були зацікавленості. Мені час від часу писали й запрошували мене на каву. Для мене це завжди було окей. Я міг написати "дякую" або просто не читав ці повідомлення", - зізнався артист.

Нагадаємо, нещодавно режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв вперше назвав причину розлучення з другою дружиною й чому має напружені стосунки з донькою.

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