Відомий співак відверто розповів про зради та неочікувані пропозиції роману від чоловіків

Український співак Влад Каращук, відомий під псевдонімом LAUD, привідкрив завісу особистого життя.

Зокрема, знаменитість зізнався, що нині розійшовся з дівчиною після трьох років стосунків. І пригадав, як у деяких токсичних стосунках міг скочити в гречку так само, як і його партнерки.

"Найдовші стосунки були три з половиною роки. Не буду вдаватися в подробиці, але відчув, що це мені необхідно. Чесно скажу, колись таке було (зради – прим. ред.). Ми з дівчиною сходилися й розходилися й, напевно, через все це й так сталося. Я думаю, що мене теж зраджували. Це було в токсичних стосунках. Не можу сказати на 100%, але я відчуваю, що це так було", - розповів LAUD в інтерв'ю "Муз_Тренд".

LAUD / Фото: instagram.com/laud_vk

Після складних перипетій у житті LAUD прагне відшукати кохання, але поки серйозних планів на повноцінну родину та дітей не будує. Водночас артисту важливо, щоб кохана не відбирала у нього свободу творчості.

"Зараз я вийшов зі стосунків. Я точно знаю, що мені подобаються серйозні стосунки. Але відчуваю, що ще не готовий до сім'ї і дітей. У першу чергу я думаю про концерти та творчість. Мені подобається, коли я сьогодні тут, а завтра там. Це те, що мене драйвить", - поділився виконавець.

LAUD / Фото: instagram.com/laud_vk

Окрім того, виконавець заінтригував заявою про те, що інколи до нього могли залицятися чоловіки. Втім, як говорить LAUD, він не зацікавлений у такому спікуванні, тож зажди відмовлявся від схожих пропозицій від незнайомців.

"Я не бісексуальний. У хлопців були зацікавленості. Мені час від часу писали й запрошували мене на каву. Для мене це завжди було окей. Я міг написати "дякую" або просто не читав ці повідомлення", - зізнався артист.

Нагадаємо, нещодавно режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв вперше назвав причину розлучення з другою дружиною й чому має напружені стосунки з донькою.

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