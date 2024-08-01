Відомий співак висловився про Потапа й Яму й здивував, чи повернуться вони на сцену: "Їм з цим жити"

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк висловився про своїх колег, які полишили Україну під час повномасштабного вторгнення.

Зокрема, співак відреагував на поведінку славнозвісних продюсера та репера Потапа, співака Івана Дорна та хореографа Влада Яму. На думку Бронюка, після закінчення війни ці зірки повернуться до українського шоубізнесу та водночас не відчують різницю у ставленні до себе прихильників. Своєю чергою, соліст "ТІК" не розуміє такої позиції знаменитостей, які виїхали й постійно втрапляють у скандали.

"Моє ставлення до такого "микання" негативне. Наше суспільство засудило якісь вчинки. Але повірте, якщо завтра все закінчиться, чимало знаменитостей повернуться і так само будуть гастролювати, виступати і нічого не зміниться, на жаль. Аудиторія шанувальників не зробить жодних висновків. Чим керувався Влад Яма або ж Іван Дорн, я не знаю. Була можливість виїхати, тому вони це зробили, бо так простіше, це звільняє від багатьох обов'язків. Як на мене, це позиція не громадянська, не чоловіча. З іншого боку – раз так вчинили, то це теж вибір і їм з цим жити", - поділився Віктор в інтерв'ю "Апострофу".

Іван Дорн / Фото: instagram.com/dorn_ivan

Бронюк переконаний, що після закінчення війни скандальні артисти шукатимуть виправдання в очах українців, що, зрештою, спрацює й вони знову розвиватимуть кар'єри в Україні.

"У деякі важкі моменти ми пишаємося нашими людьми, бо вони можуть самоорганізуватися і голими руками зупинити війська і це дуже надихає. А з іншого боку, мені колись влучно сказав знайомий італієць: "Ви чомусь позбавлені інстинкту самозбереження, не цінуєте те, чого досягли, не можете адекватно оцінити ситуацію". Так само і тут. Після повернення в Україну зірки будуть розказувати, як тяжко вони працювали, поневірялися, їздили по світу, сиділи довго сумними вечорами і думали лишень про Україну і про те, як допомогти українцям. Про них знімуть фільми і сюжети і все буде добре. На жаль", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Андрій Данилко різко розкритикував путіністку Таїсію Повалій за зраду та поширення російської пропаганди за "звільнення" України.

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