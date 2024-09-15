Відомий співак-військовий назвав, за якої умови Потап і Винник повернуться до українського шоубізнесу

Очільник "Культурного десанту", музикант Коля Сєрга, який служить в лавах ЗСУ, відповів, за якої умови виконавці Потап та Олег Винник зможуть повернутися до українського шоубізнесу.

Так, артисти під час війни живуть за кордоном. Звісно, від цього неабияк постраждала їхня репутація, адже українці обурені, що в такий тяжкий час вони перебувають за межами країни. Утім, як говорить Сєрга, у Потапа та Винника є шанс повернутися, однак задля цього потрібно багато працювати. Зокрема, на думку музиканта, треба робити важливі для країни справи, попри спротив суспільства.

Потап і Олег Винник

"Все змінюється, і вони десь змінюються в чомусь, тому подивимось. Подивимося, як це відбуватиметься. Якщо вони будуть корисними й нестимуть щось важливе не популістичними слоганами, а своїми діями, і пройдуть через той супротив, який будуть чинити люди, і пройдуть його з повагою, зішкрібаючи з себе все зайве, то може, у них все вийде. Якщо ні — то ні", - висловився артист в інтерв'ю для "Новини.LIVE".

Коля Сєрга також наголосив, що саме "колективний імунітет" вирішуватиме, чи давати другий шанс артистам, які виїхали під час війни з України. Але музикант переконаний, що українці "вже не підпустять до себе зайвого".

Коля Сєрга / Фото: instagram.com/thekolya

"Колективний імунітет - він вже напрацьований, він вже потужний, десь агресивний, яким і має бути імунітет, бо він захищає. І це вже такі зміни, які не відкотяться назад. Звісно, ми бачимо, дуже багато зараз вилізає, нас постійно атакують з усіх сторін: і психологічно, і інформаційно, і культурно, і фізично. Але ж ми тримаємося. Тому я довіряю колективному імунітету. Я впевнений, що зайве до себе ми вже не допустимо", - зазначив артист.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Даніель Салем висловився про артистів-втікачів. Шоумен заявив, що він розірвав з ними всі зв'язки і в майбутньому руки не потисне.

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