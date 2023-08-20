Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відомий співак з побратимами потрапив у жорстку ДТП: фото понівеченої машини

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
2444
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відомий співак з побратимами потрапив у жорстку ДТП: фото понівеченої машини

Женя Галич потрапив в ДТП / Фото: instagram.com/jenia_galich

Женя Галич розповів про аварію, яка сталася на передовій.

Лідер українського рок-гурту O.Torvald, український співак Женя Галич, який від початку повномасштабної війни захищає Україну на передовій, потрапив у жорстку ДТП.

Про це музикант-захисник розповів у сторіз своєї сторінки в Instagram. Він опублікував фото понівеченої машини, в якій перебував разом з побратимами. На кадрах видно, що удар прийшовся на лобове скло автівки, також сильно пошкодило дах автотранспорту.

"Сьогодні у мене та в побратимів день народження. Дякую янголу-охоронцю. Життя дало нам ще один шанс. Значить ми тут потрібні. Поборемось", - прокоментував знімки з побитим автомобілем Галич.

Женя Галич потрапив в ДТП / © instagram.com/jenia_galich
Женя Галич потрапив в ДТП / Фото: instagram.com/jenia_galich
Женя Галич потрапив в ДТП / © instagram.com/jenia_galich
Женя Галич потрапив в ДТП / Фото: instagram.com/jenia_galich

Як саме сталася дорожньо-транспортна пригода, а також де – захисник не повідомив. Втім прихильники Євгена зробили висновок, що аварія сталася десь на сході України.

Нагадаємо, днями Женя Галич відверто розповів, що його обурило і здивувало в тилу, після того як він повернувся з фронту. Також музикант-захисник чесно зізнався, чи хотів би виїхати з України.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2444
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація