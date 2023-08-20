Відомий співак з побратимами потрапив у жорстку ДТП: фото понівеченої машини

Лідер українського рок-гурту O.Torvald, український співак Женя Галич, який від початку повномасштабної війни захищає Україну на передовій, потрапив у жорстку ДТП.

Про це музикант-захисник розповів у сторіз своєї сторінки в Instagram. Він опублікував фото понівеченої машини, в якій перебував разом з побратимами. На кадрах видно, що удар прийшовся на лобове скло автівки, також сильно пошкодило дах автотранспорту.

"Сьогодні у мене та в побратимів день народження. Дякую янголу-охоронцю. Життя дало нам ще один шанс. Значить ми тут потрібні. Поборемось", - прокоментував знімки з побитим автомобілем Галич.

Женя Галич потрапив в ДТП / Фото: instagram.com/jenia_galich

Женя Галич потрапив в ДТП / Фото: instagram.com/jenia_galich

Як саме сталася дорожньо-транспортна пригода, а також де – захисник не повідомив. Втім прихильники Євгена зробили висновок, що аварія сталася десь на сході України.

Нагадаємо, днями Женя Галич відверто розповів, що його обурило і здивувало в тилу, після того як він повернувся з фронту. Також музикант-захисник чесно зізнався, чи хотів би виїхати з України.

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