Відомий співак зізнався, як змінив ставлення до Олега Винника під час війни: "Люди все знають"

Український співак Юлік висловився про поведінку свого колеги, артиста Олега Винника.

Виконавець ще до початку повномасштабного вторгнення був знайомий з "лідером вовчиць" завдяки спільній роботі на знімальних майданчиках. Однак Юлік зізнається, що тепер він негативно ставиться до співака, бо зірка не використовує всі свої можливості, щоб допомагати українському війську. І додав, що засуджує мовчазну політику колеги, який живе зараз за кордоном.

"Ми з Олегом знайомі особисто. Знімалися в одному з телешоу. Щодо його вчинку: мені абсолютно не зрозуміла його логіка. Він зі своїм фан-клубом міг би зробити чимало, проте цей шанс змарнував. Це його вибір, засуджувати чи ні вирішувати вам. Я до такого рішення ставлюся негативно. Коли твоїй країні потрібна підтримка – ти, як артист, мусиш її дати, а не сидіти й мовчати. Намагання виправити ситуацію прирівнюю до нуля, люди все знають і ти перед ними маєш бути як перед дзеркалом. Чистим, прозорим і найголовніше щирим", - сказав Юлік в інтерв'ю "Фокусу".

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Нагадаємо, нещодавно співак Юлік висловився про розпад гурту "Dzidzio" й чи спілкується з колишнім солістом Михайлом Хомою.

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