Відомий стендап-комік разом з дружиною потрапив у смертельну ДТП у Києві

В таксі, в якому їхав Антон Молодецький з дружиною, врізалося легкове авто.
Відомий стендап-комік, ведучий весіль Антон Молодецький разом з дружиною, танцівницею та астрологинею Іриною Валінкевич потрапили у страшну ДТП.
Нещасний випадок стався у Києві, коли водій легкового автомобіля, рухаючись зі швидкістю 230 км/год, зіштовхнувся з таксі, в якому перебувало подружжя.
Про аварію у себе в Instagram розповіла бізнесвумен та блогерка Сабіна Мусіна.
"Антон дуже важкий, дуже. Іра стабільна, перелом ноги, спини, струс, рвані рани і страх",- поділилася Мусіна.
У результаті ДТП водій таксі загинув на місці події, а водій, який спричинив аварію, наразі у стабільному стані в сусідній палаті в лікарні, де перебувають друзі Сабіни.
Також Мусіна повідомила, що бачила Ірину і забирає її до іншої лікарні:
"Іру побачила, заспокоїлась, але забираю до іншої лікарні. Дуже багато переломів і травм", - зазначила Сабіна.
Мусіна звернулася до поліції, зазначивши, що сподівається, що винуватець ДТП все ж понесе покарання. Також Сабіна повідомила, що її рішення перевезти подругу до іншої лікарні було вірним, бо до неї "вже приходили рішаки".
Також Сабіна Мусіна звернулася до всіх, хто має можливість підтримати збір на лікування для подружжя. Подруга пари залишила посилання на "Банку" Моно.
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