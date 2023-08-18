Відомий стендап-комік разом з дружиною потрапив у смертельну ДТП у Києві

В таксі, в якому їхав Антон Молодецький з дружиною, врізалося легкове авто.

Відомий стендап-комік, ведучий весіль Антон Молодецький разом з дружиною, танцівницею та астрологинею Іриною Валінкевич потрапили у страшну ДТП.

Нещасний випадок стався у Києві, коли водій легкового автомобіля, рухаючись зі швидкістю 230 км/год, зіштовхнувся з таксі, в якому перебувало подружжя.

Про аварію у себе в Instagram розповіла бізнесвумен та блогерка Сабіна Мусіна.

"Антон дуже важкий, дуже. Іра стабільна, перелом ноги, спини, струс, рвані рани і страх",- поділилася Мусіна.

Антон Молодецький потрапив у ДТП / Фото: instagram.com/saba.musina

У результаті ДТП водій таксі загинув на місці події, а водій, який спричинив аварію, наразі у стабільному стані в сусідній палаті в лікарні, де перебувають друзі Сабіни.

Також Мусіна повідомила, що бачила Ірину і забирає її до іншої лікарні:

"Іру побачила, заспокоїлась, але забираю до іншої лікарні. Дуже багато переломів і травм", - зазначила Сабіна.

Антон Молодецький потрапив у ДТП / Фото: instagram.com/saba.musina

Мусіна звернулася до поліції, зазначивши, що сподівається, що винуватець ДТП все ж понесе покарання. Також Сабіна повідомила, що її рішення перевезти подругу до іншої лікарні було вірним, бо до неї "вже приходили рішаки".

Антон Молодецький потрапив у ДТП / Фото: instagram.com/saba.musina

Антон Молодецький потрапив у ДТП / Фото: instagram.com/saba.musina

Також Сабіна Мусіна звернулася до всіх, хто має можливість підтримати збір на лікування для подружжя. Подруга пари залишила посилання на "Банку" Моно.

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