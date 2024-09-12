Відомий український танцівник приголомшив сумою боргу в понад 2 млн грн і як його виплачує

Україно-венесуельський хореограф Амадор Лопес розповів про свій величезний борг, який досі виплачує.

За словами артиста, наразі він заборгував близько 2,5 млн грн. Лопес не став вдаватися в подробиці, кому та чому він винен такі кошти, але зізнався, що вже остаточно виплатив кредит за свій триповерховий будинок під Києвом.

"У мене з найбільших боргів залишилося три. Але я виплачую, як можу. Це близько 2,5 млн грн. Будинок уже сплатив, у мене залишилися деякі незакриті питання. З будинком усе, слава Богу, добре. Якось зараз намагаюся жити. Я навіть нещодавно телефонував директорові та просив позичити 300 дол., щоб заплатити за електропостачання. Якось так живу. Сьогодні є, а завтра нема", – розповів Амадор в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Амадор Лопес / Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

Попри таке становище, танцівник каже, що зовсім не впадає у відчай і поступово виплачує борги гонорарами зі своєї роботи. Зокрема, він повернувся до викладання танців. Так, щомісяця, за словами Лопеса, він отримує близько 1,5 тис. дол. і одразу витрачає їх, не відкладаючи на майбутнє.

"Зараз я заробляю. Я викладаю танці. Так, щоб постійно (заробляю щомісяця – прим. ред.), то півтори тисячі доларів. Я не відкладаю. Навіть якщо щось залишається, то я доначу. І мамі допомагаю", – додає знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно зірковий кулінар Євген Клопотенко здивував сумою, яку витрачає щомісяця на себе та допомогу близьким і ЗСУ.

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