Відомий телеведучий, який служить в ЗСУ, показав, що вони з побратимами їдять на полігоні

Український телеведучий "Вікон" СТБ та "Фактів" ICTV Орест Дрималовський показав, що вони з побратимами їдять на військових навчаннях.

Дрималовський, який мобілізувався до лав Збройних сил України, на сторінці в Instagram запостив фото, як він з іншими військовими обідає на полігоні. На знімку захисник разом з побратимами зображені в момент, коли вони сидять на землі, а в руках тримають бляшанки з рисовою кашею, а також хліб з майонезом.

Орест Дрималовський на військових навчаннях / Фото: instagram.com/drymalovsky

Орест Дрималовський на військових навчаннях / Фото: instagram.com/drymalovsky

Показав Дрималовський і те, як їв яблуко, а також похизувався шкарпетками з написом “ЗСУ”. Окрім того, мобілізований ведучий розповів, що вже пройшов фінальне випробування на військових навчаннях і підписав кадр: “Три дні пригод і виживання”.

Орест Дрималовський на військових навчаннях / Фото: instagram.com/drymalovsky

Орест Дрималовський на військових навчаннях / Фото: instagram.com/drymalovsky

Орест Дрималовський на військових навчаннях / Фото: instagram.com/drymalovsky

Орест Дрималовський на військових навчаннях / Фото: instagram.com/drymalovsky

Нагадаємо, що наприкінці лютого ведучий Орест Дрималовський у прямому ефірі заявив, що його мобілізували до ЗСУ. Нині він проходить військові навчання та іноді ділиться кадрами з них.

Так, нещодавно Орест Дрималовський показав, як проходить військові навчання. Ведучий поділився знімком, на якому зображений, сидячи на землі з автоматом у руках.

Читайте також: