Відомий у Росії продюсер втік з країни-терористки: "Я вважаю себе українцем"

Відомий продюсер Армен Оганян, який тривалий час жив і працював у Росії, розповів, як звідти втік і вирішив більше ніколи не повертатися.

Як розповів Оганян, він ще з 2014 року дуже підтримував Україну. В шкільні роки він жив з батьками у Краматорську. Продюсер переживав через події на сході країни. Він намагався донести до росін правду, але вони не захотіли його слухати.

Армен Оганян

За словами продюсера, який працював на відомому російському розважальному каналі, його звідти звільнили через "політичні та радикальні висловлювання" щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"За декілька днів до повномасштабного вторгнення ми з сім’єю перебували в іншій країні. У нас були зворотні квитки до Москви на 24 лютого. Коли відбулося вторгнення, я сказав дружині, що ми нікуди не повертаємось. Вона мене підтримала. Дружина дуже любить Україну. І ще коли ми жили в Москві, мріяла жити в Києві. Саме вона познайомила мене з перепічкою, казала мені: "Ти що, українець і не знаєш, що таке перепічка?"(усміхається)... Потім канал ТНТ мене звільнив, я почав ще більше постити та видавати деяку інформацію каналу, за що ТНТ заборонив всім моїм колегам спілкуватися зі мною", - розповів Оганян в інтерв’ю oboz.ua

Армен Оганян був креативним продюсером шоу на каналі ТНТ

Разом з дружиною та донькою продюсер зупинився в столиці Португалії Лісабоні. Там Армен Оганян зайнявся соціально важливою справою – в українському таборі для тимчасово переміщених дітей організовує відпочинок і цікаво проводить з ними час.

Продюсер зазначив, що він вважає себе українцем, попри те, що народився в Азербайджані і тривалий час прожив у Росії:

"Я вважаю, що мова – це один із найголовніших критеріїв самоідентифікації. І я зараз ідентифікую себе саме як українця, саме через мову. От, наприклад, у мене майже немає вірменської ідентифікації, бо я не знаю мови, батьки мене не навчили, а вони є носіями, але не практикували, скажімо так. І от через це я ніяк не можу віднести себе до вірмен. Я не те що відгороджуюсь, але я – українець, і мені так здається, мабуть, саме через мову. Коли раніше приїжджав до України, то завжди намагався розмовляти українською, коли підтримували цей діалог", - пояснив Оганян.

Армен Оганян

Наразі, окрім допомоги дітям у Португалії, продюсер також є сценаристом нового шоу Олени Кравець, яке вона веде з донькою "Вдома поговоримо". Також Оганян займається проєктом "Відвал ніг", в якому бере участь український військовий Олександр Будько (він же "Цвіт терену"), який втратив кінцівки на війні.

"Це перевірка інклюзивності по регіонах України. Тобто Сашко їздить із зірками шоубізнесу різними містами, вони сідають у крісло колісне і перевіряють, чи все доступне і безбар’єрне. Найголовніше у цьому проєкті – це популяризувати та зробити все так, щоб влада, бізнес-представники звернули увагу на те, щоб простір був інклюзивний для людей з інвалідністю і також для мам із дитячими візочками. Це соціальний, мотиваційний і завдяки Олександру іронічний проєкт", - пояснив Оганян.

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