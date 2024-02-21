Відомий український актор ледь не пристрелив сусіда, якого сплутав з російським окупантом

Український актор, зірка пригодницького серіалу "Друзі", який стартує на каналі 2+2 Ярослав Шахторін розповів, як на початку повномасштабної війни ледь не пристрелив свого сусіда.

Як зізнався артист в інтерв’ю ТСН.ua, у перший день війни разом з дружиною, акторкою Таїсією Хвостовою він поїхав до свого батька в Гостомель, де тоді було дуже гучно.

У батька актора є два зареєстрованих дробовики, і вони домовились, що вночі будуть чергувати з ним по черзі. Одного разу, під час свого чергування, Шахторін почув кроки на веранді:

"Робили патрони, готувалися, у нас було стільки ентузіазму! По нашій вулиці їздили бронеавтомобілі "Козак" і "Варта". Здавалося, ніби ще трохи і вони знищать це російське сміття. Згодом ми зрозуміли, що цей бій буде довгим й дуже складним. На своє перше чергування я пішов після чотирьох годин сну. Сиджу, завиває сильний вітер, і раптом чую, як хтось ходить нашою верандою. Наче хтось з росіян переліз паркан і йде до будинку. Я вистрибую на центр двору, пересмикую запобіжник і думаю: все, зараз буду стріляти. На цих емоціях ледь не пульнув у сусіда. Бідолага вийшов покурити і наштовхнувся на мене (сміється - прим.ред.)", - розповів актор.

Ярослав Шахторін

Також Шахторін зізнався, що одного разу навіть зустрівся поглядом з російським вертолітником:

"З другого дня ми вже були у підвалі, бо обстріли і вибухи не припинялись. Рашистські "алігатори" робили обльоти щоранку й щовечора. Вони літали дуже низько, на висоті 4-5 метрів, і я горів бажанням подивитися, що це таке. Один раз я таки вийшов, і коли вони пролітали над будинком, зустрівся поглядом з вертолітником. Це було моторошно", - зізнався артист.

За його словами, для нього найважчим моментом було в один момент до їхнього будинку зайшов російський солдат:

" Я дуже переживав за дружину. По-справжньому страшно було, коли вони обходили будинки. До нас зайшов солдат, може, молодший за мене. Він був у повному спорядженні, зі зброєю, щоправда, мав трохи розгублений вигляд. Вже після, коли ми почули, що робили ці нелюди в інших селах і містах, то зрозуміли, що нам просто пощастило", - зізнався Шахторін.

Ярослав Шахторін з дружиною

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю ТСН.ua Ярослав Шахторін розповів про новий пригодницький серіал "Друзі", який вийде 24 лютого на каналі 2+2.

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