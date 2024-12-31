Відомий український актор на тлі чуток про розрив з коханою публічно назвав себе холостяком

Український актор Тарас Цимбалюк ще більше підігріває інтерес довкола свого особистого життя.

Річ у тім, що донедавна артист мав тривалий роман з бізнесвумен Світланою Готочкіною. Проте шанувальники забили на сполох тоді, коли пара припинила публікувати спільний контент. Ба більше, закохані навіть припинили стежити один за одним у соцмережах і не вітають з днями народження, як це було раніше. Через деякий час вони все ж показалися разом у парку розваг. Подейкували, що їм все ж вдалося зберегти стосунки, але лише на рівні друзів.

Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/got.sveta

Після того Тарас жодного разу не коментував здогадки юзерів. Натомість цього разу він ще більше підлив олії у вогонь. Зокрема, у сторіз показав свій останній у 2024 році сніданок і заінтригував неоднозначним підписом фото: "Останній холостяцький сніданок у цьому році після останнього тренування у цьому році". Тож, ймовірно, Цимбалюк таки повернувся до статусу холостяка.

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі і Бред Пітт заявили про офіційне розлучення через вісім років після припинення стосунків. Також стало відомо, як колишнє подружжя поділило майно.

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