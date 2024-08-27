Відомий український актор одружився і показав, яким було його весілля

Артист уклав шлюб з обраницею просто на День Незалежності України.

Популярний український актор Дмитро Гирявець одружився з коханою Іриною.

Артист освідчився обраниці ще в квітні цього року. З весіллям закохані вирішили не затягувати, і вже у серпні – на День Незалежності – узаконили їхні стосунки. Оскільки Дмитро постійно перебуває на зніманнях, то організацією святкування займалася Ірина. Про жінку актора мало що відомо. Вона не зі сфери шоубізнесу та уникає публічності.

Дмитро Гирявець одружився / Фото: instagram.com/novy_channel

"Ми почали планувати весілля, щойно я освідчився. Між заручинами і весіллям – рівно чотири місяці. Освідчився я у квітні, а розписались у серпні. Всією організацією займалась Іра. Оскільки я постійно на зніманнях, взяла на себе все – від найменших до найбільших деталей", - поділився актор, пише novy_channel.

Дмитро Гирявець одружився / Фото: instagram.com/novy_channel

Після весілля молодята відмовилися від медового місяця, адже обидва зайняті роботою. Як говорить Гирявець, вони активно працюють задля покращення фінансового стану, адже вже мріють про первістка.

"Існує чітке розуміння про фінансову відповідальність за малечу, тому активно працюємо над цим. Але готовність є давно. Скажу по секрету: якби Іра зараз була вагітна, я був би дуже щасливий!" – зазначив актор.

Дмитро Гирявець одружився / Фото: instagram.com/novy_channel

Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Білоножко одружила свого онука. Артистка показала, яким було його весілля.

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