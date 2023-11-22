Відомий український актор підтримав Фаріон і назвав російськомовних українців "загарбниками"

Відомий український актор театру і кіно Богдан Бенюк підтримав ексдепутатку Верховної Ради, мовознавицю і докторку філологічних наук Ірину Фаріон у мовному скандалі.

Так, Бенюк вважає, що Фаріон "сказала правильну річ". На думку артиста, ті українці, які продовжує спілкуватися російською мовою, продовжують просувати "рускій мір" в Україні:

"І це треба визнати всім. У першу чергу – керівникам держави, які це спонукають, всім працівникам, які працюють у державних установах, керівництву української армії і командирам, які дають присягу на служіння Україні українською мовою. Фаріон сказала правильну річ і не побоялася це зробити під час війни", – заявив артист, пише oboz.ua

Ірина Фаріон

Бенюк додав, що вважає "загарбниками" тих українців, які продовжують спілкуватися російською мовою після початку повномасштабної війни. А тим більше, якщо вони не припинили говорити ворожою мовою, виїхавши за кордон:

"Треба замислитися тим людям, які виросли в Україні. Їм ганьба! Те, що вони захищають Україну, – супер. Але вони захищають, розмовляючи мовою загарбника. Це неприпустимо. Вони повинні це зрозуміти і змінити своє ставлення до найважливішого – громадянства України. Бо той громадянин України, хто є носієм мови, вважається її громадянином, а всіх решту я вважаю загарбниками. Це стосується і українців за кордоном. Якщо вони не спілкуються українською мовою, то які вони українці? Їх треба викреслювати і казати, що вони росіяни", - впевнений Бенюк.

Богдан Бенюк

Нагадаємо, скандал навколо Ірини Фаріон розгорівся після того, як вона звинуватила військових, зокрема бійців "Азову" у тому, що вони спілкуються російською мовою. Вона заявила, що "не може назвати" українцями "азовців", які не говорять українською. ЇЇ закиди викликали хвилю обурення в суспільстві. Після цього Фаріон звільнили з посади викладачки кафедри української мови Національного університету "Львівська політехніка" через "аморальний" проступок.

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