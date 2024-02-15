Відомий український актор після скандального розлучення одружується вдруге

Український актор, зірка серіалу "Будиночок на щастя" Костянтин Войтенко вдруге одружується.

Про те, що артист знову вирішив розпрощатися з холостяцьким життям повідомила його обраниця, дизайнерка Наталія Камінська.

На сторінці в Instagram щаслива наречена розмістила кадри, де зображена з обручкою. Судячи з фотографій, освідчення відбулося у День святого Валентина в одному з ресторанів в'єтнамської кухні у Києві.

Костянтин Войтенко одружується вдруге / Фото: instagram.com/natalii.kaminska

Костянтин Войтенко одружується вдруге / Фото: instagram.com/natalii.kaminska

"Я сказала "так", - коротко підписала фотографії Камінська.

Костянтин Войтенко одружується вдруге / Фото: instagram.com/natalii.kaminska

Своєю чергою, шанувальники пари привітали закоханих з заручинами і побажали довгих щасливих років разом:

Я дуже щиро рада за вас! Вічного кохання вам! І нікого не слухайте!

Бажаю щастя неземного, кохання щирого, міцного

Вітаємо! У такий романтичний день, таке свято. Любові та злагоди вам!

Зазначимо, що для Костянтина Войтенка це буде другий шлюб. До цього протягом семи років він був одружений з танцівницею Валентиною Марініною. У жовтні 2022 року пара розійшлася. У експодружжя є спільна донька, 7-річна Емілія. Розрив колишніх закоханих не був мирним. Після розлучення Марініна розповідала, що була жертвою домашнього насильства. Своєю чергою, Войтенко всі звинувачення в аб’юзі заперечив.

У квітні 2023 року Костянтин Войтенко розсекретив свої нові стосунки. Дівчиною актора стала дизайнерка Наталія Камінська.

Читайте також: