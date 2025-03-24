Відомий український актор після звільнення з фронту розкрив, яку нову професію опановує

Зірка серіалу "Кріпосна", український актор Олександр Печериця розповів про опанування нової професії.

Актор служив у лавах ЗСУ півтора року, але минулого року повідомив про звільнення. Причиною стали сімейні обставини. Проте Печериця не зміг довго сидіти без справи у тилу. Тож пішов на курси з військової психології. За словами артиста, на це його підштовхнули власні психологічні трансформації після виконання бойових завдань. І згодом він прагне допомагати постраждалим воїнам.

"Швидко перебудуватися без втрати якоїсь психологічної сили неможливо. Думаю, всі хлопці, які повертаються, стикаються зі схожим. Але дійсно почав вивчати, щоб допомагати своїм найближчим побратимам. Можливо, буду їздити з моєю бригадою і допомагати хлопцям на декомпресії (психологічна реабілітація військових – прим. ред.), на реабілітації і на ротації", - поділився Олександр в інтерв'ю kp.ua.

Олександр Печериця / Фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Печериця також розкрив подробиці навчальної програми. Знаменитість пояснює, що вона побудована на досвіді Великої Британії. Її мета – аналіз психологічного стану людини й виявлення проблем, але не лікування.

"Я опанував програму, яка запроваджена в британській армії. За допомогою невеличкої бесіди ця програма допомагає виявити, наскільки людина потребує психологічного відновлення чи реабілітації і наскільки ця людина може бути небезпечною для себе і для оточуючих. Це не панацея, це як рекомендація. Є програми для реабілітації, побудовані у формі гри, люди спілкуються, кидаються м'ячиками, граються в слова. Тобто це те, чим ми і в сім'ях займаємося, але трішечки складніше. Це те, чим я займався, коли вчився бути актором. Все дуже-дуже схоже. З одного боку, наче дуже просто, але це дієві речі", - додав Печериця.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин показала свою допомогу ЗСУ. Артистка приголомшила кількістю авто, які закупила для воїнів.

Читайте також: