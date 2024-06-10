Відомий український актор поскаржився на свій емоційний стан: "Проблеми із самоконтролем і агресією"

Український актор та переможець проєкту "Танці з зірками" Артур Логай розповів про пригнічений емоційний стан.

Як зізнається зірка, останнім часом він почувається доволі виснаженим. Внаслідок цього, за словами Артура, йому часом важко себе контролювати себе та стримувати негативні емоції. Так, актор підтримав решту, хто проживає схожі періоди.

"Чим більше я втомлений, тим більше в мене проблеми із самоконтролем і агресією. Я це знаю і відчуваю. Тому я намагаюсь сублімувати це. Кажуть, кожній людині дається стільки, скільки вона може витримати. І точно не треба мірятись втомою і бідою, яку переживаєш. Ми всі втомлені, кожна притомна людина відчуває біль і важко переживає те, що відбувається на нашій землі, з нашими людьми. І це не проходить безслідно", - розповів артист у фотоблогу.

Артур Логай / Фото: instagram.com/logai.arthur

Тим часом Логай поділився, що постійно бореться з втомою за допомогою різних методів. Зокрема, йому допомагає творчість, спорт і саморефлексія.



"Кожен із цим справляється по-своєму. Я не хочу виливати все, що накопичується всередині на близьких людей, і не тільки близьких. Тому займаюсь спортом, співаю, записую думки. Мене дуже рятує сцена театру. Це все моя терапія. Але бувають ситуації, коли відчуваю, що ось-ось не втримаюсь, тоді намагаюсь зупинитись і згадати, що ця людина навпроти мене теж втомлена і їй теж важко. Не завжди виходить, але я стараюсь. Тримаюсь", - пояснив Артур.

Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес теж ділився своїми методами подолання спустошення всередині.

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