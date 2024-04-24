Відомий український актор потрапив до лікарні зі струсом мозку: "Вперше в житті мене вирубили"

Український актор та переможець проєкту "Танці з зірками" Артур Логай неабияк налякав своїх шанувальників.

В своєму Instagram артист повідомив, що потрапив до лікарні. Знаменитість зізнався, що вночі з ним трапилася неприємна ситуація, через яку він був змушений звернутися за допомогою до лікарів.

"Ніч у мене була яскравою, мов спалах. Слава Богу, живий і цілий. Ну, майже цілий. Зараз я в лікарні. Це найкрінжовіша ситуація, яка зі мною колись ставалась", - поділився актор.

Артур Логай у лікарні / Фото: instagram.com/logai.arthur

У лікарні медики обстежили Артура Логая. Акторові діагностували струс мозку. Артист не став говорити, що саме сталося, а лише натякнув, що його "вперше в житті вирубили", і зробив це бетонний стовпчик, об який Логай, ймовірно, вдарився головою.

Артур Логай у лікарні / Фото: instagram.com/logai.arthur

"Можна зізнатися, що вперше в життя мене вирубили. Але я звик шукати у всьому плюси, тож тішить, що за весь цей час вирубити мене зміг лише бетонний стовп, і то не одразу", - розповів артист.

Артур Логай травмувався / Фото: instagram.com/logai.arthur

Наступного дня Артур Логай почувався значно краще. Артист навіть встиг відвідати допрем'єрний показ українського фільму "Крашанка".

"Мені вчора діагностували струс мозку, але я вже почуваюся набагато краще", - поділився артист.

Артур Логай / Фото: instagram.com/logai.arthur

Нагадаємо, нещодавно виконавець Позитив опинився в лікарні під крапельницями. Артист поділився, що сталося та як він почувається.

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