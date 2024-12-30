Відомий український актор пройшов військову підготовку й зізнався, чи піде тепер воювати

Український актор Григорій Бакланов, відомий багатьом за роллю Лавріна у серіалі "Спіймати Кайдаша", повідомив про свої наміри під час війни.

Так, нещодавно артист пройшов військову підготовку. Його тренерами стали знайомі, які воюють від 2014 року. За невеликий проміжок часу Григорій опанував низку нових навичок, які можуть стати у нагоді під час боїв на фронті. Утім, за словами актора, поки що добровільно служити він не збирається. Так само він не отримував повістку.

Натомість у коментарі "Люкс ФМ" він пояснив, що пройшов курс про всяк випадок. І додав, що у майбутньому хоче бути впевненим у своїх силах у разі мобілізації.

"Це умови, в яких ми живемо. Ми живемо у стані війни. Нам постійно треба бути готовими. І якщо це буде необхідно, то я розумію, що я не з голими руками, а щось можу робити", - зазначив Григорій.

Григорій Бакланов / Фото: instagram.com/baklanov.gr

Крім того, Бакланов розповів, з якими викликами зіткнувся у процесі проходження спеціальних навчань. Як зізнається зірка, здебільшого виснажує постійне фізичне навантаження й концентрація на дуже важливих аспектах тактики боїв.

"Важко все насправді. Неймовірна крепатура від того, як ти тримаєш зброю, як одягаєш бронежилет, рухи, тактична підготовка… Ми коли проходили підготовку в приміщенні, до прикладу, як штурмувати, то ти розумієш, що мікродоля секунди може забрати твоє життя й не тільки твоє. Настільки деталі важливі", - підкреслив знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно актор-військовий Максим Девізоров різко висловився про колишню дружину Світлану Гордієнко, яка народила від іншого. Артист публічно обізвав ексобраницю.

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