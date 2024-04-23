Відомий український актор розійшовся з дівчиною після п'яти років стосунків і назвав причину

Відомий український актор Володимир Гладкий розійшовся зі своєю дівчиною, з якою перебував у стосунках протягом п'яти років.

Артист зізнався, що стало причиною їхнього розриву. Зокрема, колишня обраниця Володимира Джулія живе в США, тим часом він перебуває в Україні. За словами актора, відстань негативно вплинула на їхні стосунки. Окрім того, у колишніх закоханих виявилися різні погляди щодо спільного майбутнього. Актор хоче далі розвиватися саме в Україні, а Джулія – в США.

Володимир Гладкий із колишньою дівчиною / Фото: instagram.com/vova_gladki

"Моя колишня дівчина поїхала до США. По суті, відстань та час зруйнували наші стосунки. Але найголовніше – це бачення свого життя. Вона хоче жити в Америці, а я – в Україні", - розповів Гладкий в інтерв'ю kp.ua.

Зазначимо, Володимир Гладкий та Джулія протягом тривалого часу перебували разом. У червні минулого року закохані відсвяткувати п'яту річницю їхніх стосунків. Під час повномасштабної війни Володимир Гладкий залишився в Україні, тим часом Джулія обрала США, де знімає короткометражні фільми та займається пластичним гримом.

Володимир Гладкий із колишньою дівчиною / Фото: instagram.com/vova_gladki

Нагадаємо, нещодавно хореограф Макс Леонов зізнався, що розійшовся з цивільною дружиною. Пара перебувала у стосунках протягом 11 років.

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