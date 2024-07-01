Відомий український актор розлучився з дружиною-росіянкою після 10 років шлюбу

Український актор Віталій Салій, який знявся у "Клані ювелірів", "Я працюю та цвинтарі" та інших, оголосив про розлучення з дружиною-росіянкою.

Новиною артист поділився у своєму Instagram. Віталій Салій повідомив, що його історія кохання з російською акторкою Ганною Арєф'євою добігла кінця. Тим не менш, він неабияк вдячний колишній дружині за роки, прожиті разом. Причину розлучення Салій називати не став.

"Історія нашої пари скінчилася. Дякую тобі за все неймовірне, справжнє і прекрасне, що було. Та наші шляхи все одно завжди перетинатимуться в один - шлях нашого сина Данила! Тож, крокуємо далі!" – написав артист.

Віталій Салій із колишньою дружиною та сином / Фото: instagram.com/rjevskay_

Ганна теж прокоментувала розлучення. Вона подякувала колишньому за роки прожиті разом та зазначила, що завжди з теплом згадуватиме його. Судячи зі слів, які колишнє подружжя адресує одне одному, вони розлучилися без скандалів.

"Я пишаюся нами, нашим шляхом, нашим сином, нашою любов'ю! Я завжди буду любити тебе і наші десять років...Наша історія велика! Ми ще багатьом допоможемо, розповімо про неї. Я кажу з великою вдячністю і з легким серцем, що ми з тобою назавжди рідні. Як у чоловіка, так і жінки, у нас попереду різні шляхи, і це прекрасно!" – прокоментувала Ганна.

Віталій Салій із колишньою дружиною та сином / Фото: instagram.com/rjevskay_

Зазначимо, Віталій Салій та Ганна Арєф'єва познайомилися завдяки роботі. У театрі акторка звернула увагу на свого колегу за сценою та познайомилася з ним. Пара одружилася 2014 року, а вже 2017-го у них народився син Данило.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Сагайдачна оголосила про розлучення з чоловіком Євгеном Третяком. Пара прожила у шлюбі п'ять років.

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