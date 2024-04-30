Відомий український актор чесно розповів про власний бізнес під час війни: "Майже не заробляємо"

Український актор та переможець проєкту "Танці з зірками" Артур Логай чесно розповів, як просувається його власна справа, яку він відкрив разом з дружиною Євгенією під час повномасштабного вторгнення.

Так, вже понад пів року зіркове подружжя створює дизайнерський одяг та продає його охочим. Втім, як зізнається Артур, наразі цей бізнес є майже неприбутковим. І пояснює, що вони перебувають на стадії вкладення грошей у власний магазин і багато витрат спрямовується на виплату зарплат працівникам.

Артур Логай з дружиною / Фото: instagram.com/logai.arthur

"Ми майже не заробляємо зараз з бізнесу. У нас здебільшого все йде на вкладення й на пошив нового одягу. Це 200 тис. грн. Коли ти роздаєш усім зарплату, то хіба що залишається заплатити за оренду квартири", - зізнався Логай у програмі "Ранок у великому місті".

Нагадаємо, нещодавно про розвиток власного бізнесу заговорила обраниця Володимира Дантеса, бізнесвумен Даша Кацуріна. Підприємиця зізналася, хто їй допоміг грошима на початку заснування власної справи та показала ніжний фотосет з цією людиною.

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