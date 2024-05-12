Відомий український актор розповів, як померла його мама і він у півтора року став напівсиротою

Популярний український актор В'ячеслав Довженко розповів, як померла його мама і він залишився напівсиротою.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" артист поділився, що рідної людини не стало, коли йому було всього півтора року. Мама Довженка не перенесла пологів. Зокрема, їй рекомендували не народжувати, адже в неї була вроджена вада серця, але жінка обрала свого сина. Після пологів мамі Довженка стало гірше, тогочасні лікарі просто не встигли її врятувати.

В'ячеслав Довженко / Фото: instagram.com/sldovgenko

"Мені було півтора року. У моєї мами була вада серця. Стояло питання, чи народжувати мене. Вона обрала народжувати. Від всіх приховала, що вона настільки хвора. Її просто не встигли врятувати, враховуючи радянську медицину тогочасну. Коли мені було півтора року її просто не стало. Лишилися я і мій старший брат Вадим на руках у батька мого і бабусі з дідусем", - поділився актор.

Довженко також розповів, що маму, звісно, ніхто не може замінити. Однак вони зі старшим братом не були позбавлені увагою. Зокрема, їх виховували батько, бабуся та дідусь. Окрім того, тато артиста намагався знову одружитися та знайти для своїх синів маму.

В'ячеслав Довженко / Фото: скриншот з відео

"Маму замінити не можна ніколи і ніким. У плані уваги замінили. Дуже багато вклали у нас виховання і бабуся, і дідусь, і батько. Це я жартую, що він любив одружуватися, бо в нього було досить багато жінок. Насправді він шукав нам маму постійно. Для нього було важливо, щоб у нас був контакт, а вже потім він думав про себе", - додав актор.

Нагадаємо, раніше В'ячеслав Довженко прокоментував, чому до війни грав у російському кіно. Також артист різко відповів, що нині варто зробити з тими ролями.

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