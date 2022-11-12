Відомий український актор розповів, як російська ракета вбила батька його дружини

Відомий український актор, зірка серіалів "Сага", "Хованки", "Нюхач-3" Яків Кучеревський розповів, як він пережив перші дні війни.

24 лютого Кучеревський зустрів вдома, на 20 поверсі столичної багатоповерхівки на проспекті Перемоги. Дружина Якова була у поїздці в Німеччині, а він залишався в Києві з двома дітьми: 6-річною донькою та 17-річним сином. Після перших обстрілів актор збирався їхати з дітьми до батьків дружини в Гостомель, але в останній момент передумав. Про це артист розповів у програмі "Точка опори".

"Це для мене було шоком. Я не очікував. Перше, про що я подумав – треба їхати до батьків дружини у Гостомель. А потім згадав, що там військове містечко і взагалі аеродром. Тому ми з дітьми сиділи на проспекті Перемоги у Києві. І я у вікно бачив, як летять оці "сюрпризи" від наших сусідів. Я зрозумів, що не треба лякати дітей. Син вже дорослий, він все зрозумів. А для малої я почав вигадувати історії – про тролів, про ліліпутів, що я тільки не вигадував", - поділився актор.

Яків Кучеревський з дружиною та сином

Ще якийсь час Яків Кучеревський провів з дітьми в підвалі будинку свого друга, українського актора Сергія Дерев'янка. Лише 5 березні він зміг вивезти дітей з Києва, для цього Яків Кучеревський фактично вперше сів за кермо.

"Кругом вже гучно бахало, я знайшов машину, посадив туди дітей. Але я не вмів добре їздити, я їздив тільки на знімальному майданчику – 8 метрів вперед і 12 метрів назад. Це все, що я вмів. Тобто права є, а досвіду не було. Але я сів за кермо. І ми з дітьми три дні їхали до Ужгорода. Було дуже важко", - розповідає актор.

Яків Кучеревський з родиною

За чотири дні родина дісталась західного кордону. Тут Яків передав дітей дружині, а сам повернувся до Одеси і одразу пішов у військкомат.

"Коли до Польщі я передав дітей, десь добу просто лежав. Я не міг підняти й руки. Дала знати стресова ситуація. Потім я поїхав до Одеси, бо я там прописаний. І одразу пішов до військкомату. Мені відмовили, точніше, сказали: йдіть і чекайте. Ось я і досі чекаю. Але сидіти не міг, почав волонтерити, як і більшість України — збирали гроші на броніки, тепловізори, надсилали хлопцям на передову", – говорить Яків Кучеревський.

Також актор розповів, що за перші дні війни він втратив двох рідних людей, яких навіть не зміг поховати.

"2 березня не стало мого батька. Мені зателефонувала мама. Це Херсонська область, і їхнє селище опинилося в окупації. І вже туди їхати не можна було. Я навіть не поховав батька. А 9 березня вже дружина зізналася, що 8 березня не стало її батька в Гостомелі. У двір прилетіла ракета. Отак за тиждень ми втратили батьків. Наші мами, дякувати богові, здорові", - поділився Кучеревський.

Після 2014 року Яків Кучеревський припинив зніматися в російському кіно і перестав їздити до Росії, а після 24 лютого "відрізав усі контакти" навіть з тими, з ким підтримував якесь спілкування. Український актор переконаний, що мільйони росіян, які підтримують агресію, несуть за неї відповідальність і мають бути покарані.

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