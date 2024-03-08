Відомий український актор розповів, як Заворотнюк ридала у нього на плечі

Український актор, режисер та гуморист Віктор Андрієнко пригадав, як працював над шоу "Як дві краплі", де ведучою була російська акторка Анастасія Заворотнюк.

Проєкт вийшов на екрани в жовтні 2013 року. Там брало участь чимало українських зірок, але й були російські. Віктор Андрієнко в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" розповів що коли знімання шоу завершилося, Анастасія Заворотнюк не змогла стримати емоцій та розплакалася. Акторку розчулило те, як українські артисти підтримували одне одного, хоча на екрані були конкурентами. За словами Андрієнка, Заворотнюк розплакалася в гримерці просто у нього на плечі та ділилася, що в Росії такої підтримки немає.

Анастасія Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

"Коли ми закінчували, Заворотнюк так розплакалася. Вона як побачила, як ми спілкуємося, як весь натовп, який конкуренти між собою, аплодують. Вона каже: "Як це? Ви ж конкуренти і всі аплодуєте одне одному". Вона прийшла до гримерки і розплакалась на плечі. Вона казала: "Ви - інші, у нас такого немає", - пригадав режисер.

Окрім того, на проєкті Віктор Андрієнко здійснив одразу три мрії співака Володимира Дантеса. Як зізнався тоді режисерові виконавець, він хотів показати себе у новому амплуа, окрім того, попрацювати з "довгоносиком" та заспівати трек Висоцького. Завдяки Андрієнку артистові вдалося свої мрії втілити в життя.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Дантес мені сказав, що завдяки вам три мої мрії здійснилися: перша – я працював із "довгоносиком", друга – я показав себе іншого, третя – я заспівав Висоцького. Він сказав, що його батько любив мене і Висоцького, він здійснив його мрію, що його син попрацював з "довгоносиком" і заспівав Висоцького", - розповів актор.

Нагадаємо, раніше Віктор Андрієнко розповів, як продюсер Олександр Цекало втік із Росії та прокляв країну-терористку.

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