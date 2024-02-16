Відомий український актор розповів, як зустрів наречену на початку повномасштабного вторгнення

Костянтин Войтенко розповів, що ще до стосунків вони вже були знайомими.

Зірка українських серіалів Костянтин Войтенко після нещодавнього освідчення обраниці розповів подробиці про наречену, українську дизайнерку Наталію Камінську.

Так, артист зазначив, що їхня перша зустріч відбулася ще на початку повномасштабного вторгнення. На той час Костянтин допомагав волонтерам, а Наталія виїхала за кордон. Втім, одного разу вона зробила виключення і приїхала на декілька днів до України. Так і сталося доленосне знайомство.

"На початку повномасштабної війни я активно займався волонтерською діяльністю. І от прийшов черговий запит на бронежилет. Мав залишити його у знайомих, аби ті передали військовому. Коли приїхав віддавати бронік, двері мені відчинила Наталія. Вона буквально на дві доби приїхала з Польщі, аби знайти кішку, яка загубилася. З Наталією вже були знайомі, але я взагалі не очікував її побачити. Ми обійнялися, і ці обійми вийшли такими незвичайними й дивовижними, що все одразу стало зрозуміло", - поділився актор.

Костянтин Войтенко та Наталія Камінська / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

До слова, Наталія після тривалого листування з Войтенком повернулася на батьківщину і відтоді вони разом проживають в Україні.

"Наступного дня Наталія надіслала мені фото з кішкою, яку їй таки вдалося знайти. Після цього знову поїхала до Польщі, між нами зав'язалася переписка. За місяць вона повернулася із сином в Україну, і ми вже не розлучалися. Бачилися щодня! А згодом почали жити разом", - додав Войтенко.

За словами знаменитості, він більше не збирався одружуватися і навіть зізнавався у цьому Наталії, але згодом він зрозумів, що "ніколи не відчував такого кохання до когось і щоб так кохали його". Тому й освідчився коханій у День святого Валентина без зайвих вагань.

Читайте також: