Відомий український актор шокував шрамами на руках від невдалої спроби вкоротити собі віку

Відомий український актор Артур Логай зробив відверте зізнання про своє минуле.

Артист пригадав свою непросту юність. І розповів, як у 12 років він був залежним від азартних ігор. Це спричинило постійну потребу у грошах, які він брав у борг. І за словами Артура, на цьому тлі виникло почуття провини перед мамою.

У результаті внутрішні проблеми й неспроможність виплатити величезні борги у юному віці призвели Логая до думок про самогобуство. На щастя, спроба виявилася не вдалою, адже додому завчасно приїхали батьки. Втім, величезні шрами від порізів лезом все ж залишилися на обох руках актора і досі.

Артур Логай

"Якби я дійсно тоді хотів, то ми б зараз не розмовляли. Я думаю, що 13 років тому це було і бажання, і небажання, і спосіб привернути увагу, і спосіб зняти з себе відповідальність за те, що наробив. Все потрошку, але, якби хотів, доробив би до кінця. Можливо, мені тоді пощастило, що батьки приїхали раніше, ніж мали приїхати. Були глибокі порізи. Якби не злякався, то доробив би", - приголомшив артист в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Нагадаємо, нещодавно Артур Логай потрапив у ДТП на мотоциклі й розповів про прикрий інцидент.

Читайте також: