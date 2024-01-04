Відомий український актор шокував зізнанням, що у його мами рак

Ексведучий шоу "Сніданок.Вихідний", актор Олександр Попов шокував відвертим зізнанням, що у його мами виявили рак.

Як розповів артист у програмі "Слава+", про онкологію мами його родина дізналася майже три місяці тому. Наразі рідна людина актора проходить лікування:

"Я зараз переживаю дуже важкий період з мамою. В неї рак. В неї зараз онко. Ми зараз лікуємося, робимо хіміотерапію. Три місяці, як ми цим займаємось", - розповів Попов.

Олександр Попов

Також він зазначив, що повністю підтримує легалізацію медичного канабісу, бо зараз розуміє, наскільки це важливо:

"Тому, коли ти мене запитав про медичний канабіс, ще б два місяці тому я б сказав: "Та я не в темі". А зараз я знаю, наскільки це важливо. Я занурився в цю проблему, я спілкувався з онкологами, які те саме кажуть: "Друзі, ви серйозно? Ви будете ось це, вибачте, Юлія Тимошенко буде розповідати, наскільки це шкідливо?". Мені онкологи, професора кажуть, що вони задрали. Що це треба приймати. Це суперважливо. Ось ці всі посттравматичні, оноклогія, - це допомагає, це вирішує. Чому мені онкологи кажуть: якщо є знайомі, нехай тобі привезуть баночку. Це покращить життя сім'ї і всім", - прокоментував Попов.

Олександр Попов

Також ведучий зізнався, що стан його мами важкий:

"Між другим і третім. Це важко. Багато що залежить від батьків. Як мені лікар сказав, 10% ми, 90% – ви. Якщо ви реально хочете жити. У мами цукровий діабет від нервів. Потім інфаркт від нервів, п'ять стентів у серці, тому онкологія із серії.. а ну, я не здивований. Все від голови. Все від мислення", - додав ведучий.

Нагадаємо, раніше Олександр Попов вперше розповів, що одружився. Актор та ведучий поділився, як вони познайомилися з коханою та чим вона займається.

Читайте також: