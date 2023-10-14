Відомий український актор в Америці показався з новою дівчиною

Спадкоємець легендарної української акторської династії Дмитро Ступка поділився новим романтичним фото зі своєю дівчиною, співачкою Юлією Барабановою.

На сторінці в Instagram закоханий та щасливий Ступка розмістив знімок, де вони з Юлією обнімаються на площі Таймс-сквер на тлі вечірнього Нью-Йорка. Обраниці Дмитро присвятив романтичні рядки:

"Ніч загальмувала свої обертальні механізми. Я дивлюся на дві зірки. Моя душа здригається від народження сотні блакитних метеликів (блакитний – колір твоїх очей), які злітають у небо до великої ведмедиці. У небі метелики перетворюються на зірки, їх стає дедалі більше. Але я дивлюся лише на дві, на небі дві зірки всміхаються до мене твоїми очима", - підписав фотографію зі своєю дівчиною Ступка.

Дмитро Ступка з новою дівчиною / Фото: instagram.com/stupka777

Дмитро Ступка з новою дівчиною / Фото: instagram.com/stupka777

Як відомо, про новий роман зі співачкою Юлією Барабановою Дмитро Ступка розповів у серпні цього року. До цього Ступка протягом семи років був одружений зі стилісткою Поліною Логуновою. У січні 2022 року Ступка разом з Логуновою та їхньою 6-річною донькою емігрували до США. Там Логунова зустріла нове кохання і оголосила про розлучення зі Ступкою.

Згодом і Дмитро повідомив, що більше не самотній.

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