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Відомий український актор висловився про втечу колеги Безрук до Росії під час війни: "Не засуджую"

Відомий український актор висловився про втечу колеги Безрук до Росії під час війни: "Не засуджую"

Відомий український актор висловився про втечу колеги Безрук до Росії під час війни: "Не засуджую"

Іван Шаран, Галина Безрук

Шаран пояснив логіку таких зірок.

Зірка "Памфіра",  український актор Іван Шаран висловився про зрадницю, акторку Галину Безрук.

Як відомо, зірка "Будиночку на щастя" під час війни обрала життя й кар'єру у Росії. Своєю чергою, Шаран каже, що це цілком логічна її позиція. Адже у державі-терористці разом з артисткою залишаються її чоловік-росіянин і донька. І припустив, що Безрук набагато комфортніше саме в РФ.

"Це досить важке питання. Чесно скажу: я її не засуджую, бо зробила свій вибір. Не знаю, чи вона почувалася взагалі комфортно в українському контексті. Це перше. Друге – чоловік-росіянин, дитина від нього", - зазначив актор в інтерв'ю oboz.ua.

Галина Безрук з родиною / © instagram.com/galina_bezruk
Галина Безрук з родиною / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Також Іван зізнався, що й сам ставав свідком, як деякі його знайомі з оточення свідомо обирали РФ для майбутнього. На думку актора, можливо, зрадники навіть і пошкодують про свою позицію. Проте їхні вибачення вже будуть ні до чого.

"У моєму оточенні вже десяток – і актори, і ні. В один момент узяли й поїхали. Напевне, не відчувають себе українцями – ну принаймні, хоч чесно. Але мені здається, що прийде час, і вони будуть шкодувати через це рішення. Однак більше в Україну не повернуться – ніхто їм не пробачить", - наголосив знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Іван Шаран розкрив свою обраницю – відому акторку та розповів про їхній роман. Ба більше, пара навіть замислюється про одруження.

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