Відомий український актор висловився про втечу колеги Безрук до Росії під час війни: "Не засуджую"

Зірка "Памфіра", український актор Іван Шаран висловився про зрадницю, акторку Галину Безрук.

Як відомо, зірка "Будиночку на щастя" під час війни обрала життя й кар'єру у Росії. Своєю чергою, Шаран каже, що це цілком логічна її позиція. Адже у державі-терористці разом з артисткою залишаються її чоловік-росіянин і донька. І припустив, що Безрук набагато комфортніше саме в РФ.

"Це досить важке питання. Чесно скажу: я її не засуджую, бо зробила свій вибір. Не знаю, чи вона почувалася взагалі комфортно в українському контексті. Це перше. Друге – чоловік-росіянин, дитина від нього", - зазначив актор в інтерв'ю oboz.ua.

Галина Безрук з родиною / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Також Іван зізнався, що й сам ставав свідком, як деякі його знайомі з оточення свідомо обирали РФ для майбутнього. На думку актора, можливо, зрадники навіть і пошкодують про свою позицію. Проте їхні вибачення вже будуть ні до чого.

"У моєму оточенні вже десяток – і актори, і ні. В один момент узяли й поїхали. Напевне, не відчувають себе українцями – ну принаймні, хоч чесно. Але мені здається, що прийде час, і вони будуть шкодувати через це рішення. Однак більше в Україну не повернуться – ніхто їм не пробачить", - наголосив знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Іван Шаран розкрив свою обраницю – відому акторку та розповів про їхній роман. Ба більше, пара навіть замислюється про одруження.

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